Diesel-Fahrer "stocksauer" und in Existenz bedroht

"Wir hängen in der Luft", sagt ein Fahrschullehrer. "Stocksauer" äußert sich eine Diesel-Fahrerin. Als "Existenzfrage" bezeichnet es ein Handwerker. In der BR Sendung "jetzt red i" in Nürnberg machen die Bürger ihrem Ärger über den Diesel-Skandal und drohende Fahrverbote Luft. Vor allem schimpfen sie auf die Verantwortlichen in Automobilindustrie und Bundespolitik. Die Diesel-Fahrerin Lydia Wegele meint:

"Wir haben jetzt ein relativ neues Auto, das letztendlich ein Gelumpe ist. Gelumpe deswegen, weil die Politik nicht fähig ist, für ihre Bürger da zu sein, die sie gewählt hat, sondern sie ist für die Autoindustrie mehr da." Diesel-Fahrerin bei "jetzt red i"

Der Grund, warum sie für die Nachrüstung bezahlen soll, erschließe sich ihr nicht. Denn sie sei betrogen worden. Ähnlich äußern sich auch Fahrschullehrer Stefan Schneider und Handwerker Claudio Paulus - beide mit Diesel-Flotten in ihren Unternehmen. Sie haben Angst vor Fahrverboten und teurer Nachrüstung. "Wir als Handwerker stehen für unsere Fehler gerade und das sollte die Autoindustrie auch tun. Wenn sie betrügt, dann muss sie dafür gerade stehen", sagt Handwerker Paulus.

Nürnbergs OB Maly bezeichnet 1,5 Milliarden für ÖPNV als "Symbolpolitik"

Zumindest für Handwerker und Gewerbe kann Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) nach dem Dieselgipfel der Bundesregierung zu Beginn der Woche eine finanzielle Unterstützung bei den Kosten zur Nachrüstung zusagen. Er fordert aber noch mehr. Die Bundesregierung habe die Automobilindustrie in den letzten Jahren "ins Koma gestreichelt", so Maly. Man müsse die Autobauer als Wirtschaftsfaktor berücksichtigen, sie aber durch politischen Druck zu Nachrüstungen zwingen. Er habe das Gefühl, die Chefs der Autokonzerne „leben in einer Blase“.

"Ich bin zutiefst überzeugt, es gibt Möglichkeiten, das Problem zu lösen mit Software- und Hardware-Nachrüstungen." Ulrich Maly, Oberbürgermeister Nürnberg

Maly ist überzeugt davon, dass er Fahrverbote für die Stadt Nürnberg vermeiden kann, obwohl auch hier die EU-Grenzwerte für Stickoxide regelmäßig überschritten werden. Er sagte bei "jetzt red i", rigorose Fahrverbote würden das Stadtleben zum Erliegen bringen. Er sprach sich in der Sendung für die "Blaue Plakette" aus und versprach weitere Investitionen in den Öffentlichen Nahverkehr. Entsprechende Forderungen kamen auch mehrfach aus dem Publikum am Mittwochabend.

Dass die Bundesregierung den Kommunen nun insgesamt 1,5 Milliarden Euro für den Ausbau des ÖPNV bereitstellt, sei „unendlich viel Geld“, aber „es reicht nicht“, meint Maly, der auch Vizepräsident des Deutschen Städtetages ist. Denn das Geld müsse bis 2021 ausgegeben sein.

"In der Zeit richten Sie weder eine neue Buslinie ein, noch bauen Sie eine Straßenbahn, noch bauen Sie eine U-Bahn. Das heißt, die wirklich notwendigen, langfristigen Investitionen in echte Alternativen zum Individualverkehr brauchen alle einen viel längeren Atem und eine viel länger gesicherte Finanzierung. (…) Es ist ein bisschen Symbolpolitik." Ulrich Maly, SPD

Deutsche Umwelthilfe rät von Diesel-Kauf ab

Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe forderte in der Sendung ebenfalls mehr Druck auf die Autobauer. "Die Automobilindustrie regiert hinein in unsere Bundespolitik", sagte Metz.

"Tatsächlich raten wir aktuell von dem Kauf eines jeden Diesels ab. Denn selbst bei der allerneusten Norm stellen jetzt schon wieder Messungen fest, dass es da Abweichungen gibt. Das erstaunt vielleicht insofern nicht, als dass die Automobilindustrie ja gerade feststellt, dass sie machen können was sie wollen." Barbara Metz, Deutsche Umwelthilfe

Metz wehrte sich gegen Vorwürfe aus den Reihen der Zuschauer, die Deutsche Umwelthilfe sei ein "Abmahnverein". Die Umwelthilfe habe "eine sinnvolle Aufgabe, indem sie als Verbraucherverband auch Verbraucherrechte" schütze. Es gehe der Umwelthilfe nicht darum, Dieselfahrer zu bestrafen.

Die stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe forderte mehr Angebote für die Bürger, die einen Umstieg vom Auto auf den ÖPNV ermöglichten. Diesel müssten dringend nachgerüstet werden. Bevorstehende Diesel-Fahrverbote übten momentan den notwendigen Druck aus, um nach einer Lösung des Problems zu suchen, so Barbara Metz.

Für die Sendung wurden von der "jetzt red i"-Redaktion auch Vertreter der Bundespolitik, sowie der Automobilbranche angefragt. Allerdings gab es nur Absagen.