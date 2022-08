Dienstwagen contra Deutschlandticket – Streit in der Ampel

Als Nachfolger für das 9-Euro-Ticket schlagen die Grünen gleich zwei günstige Fahrkarten für alle vor: ein Regionalticket für 29 Euro pro Monat und ein Deutschlandticket für 49 Euro im Monat. Das geht aus einem gemeinsamen Papier von Partei, Fraktion und dem nordrhein-westfälischen Verkehrsminister Oliver Krischer hervor. Zur Finanzierung wollen sie das Dienstwagenprivileg abschaffen.

Die Grünen wollen eine "nahtlose" Folgelösung für das 9-Euro-Ticket, das nur noch bis Ende August gilt, heißt es in dem Papier. Das von ihnen vorgeschlagene 29-Euro-Ticket soll sich an Pendler richten. Der Preis gebe "echte Anreize" für den Umstieg auf Bus und Bahn und sei gerade für Menschen mit kleinem Geldbeutel geeignet. Es soll "mindestens landesweit" gelten - also im jeweiligen Bundesland, aber auch für Regionen wie Berlin-Brandenburg oder Bremen-Hamburg-Niedersachsen.

Grüne wollen Ende des Tarifdschungels

Wer mit dem Ticket auch bundesweit reisen wolle, der soll nach dem Vorschlag der Grünen 20 Euro mehr bezahlen. Das Angebot eines 49-Euro-Tickets könne "den Tarifdschungel vollends durchbrechen", werben die Grünen. Die Beschäftigung mit der "oft unübersichtlichen Preisgestaltung hätte für viele Menschen ein Ende".

Knackpunkt ist jedoch die Finanzierung. Für die Einnahmeausfälle der für den ÖPNV zuständigen Länder in den drei Monaten Juni, Juli und August gab der Bund 2,5 Milliarden Euro aus. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hat ausgerechnet, dass für ein von ihm vorgeschlagenes 69-Euro-Ticket zwei Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr nötig wären.

Streit um Steuerförderung für Dienstwagen

Deshalb schlagen die Grünen den Abbau des sogenannten Dienstwagenprivilegs vor: Tatsächlich fördert der Staat die Anschaffung von Dienstwagen steuerlich. Daran entzündet sich seit Jahren heftige Kritik. Die Gegner verweisen darauf, dass die angeschafften Dienstwagen durchschnittlich erheblich größer und stärker motorisiert sind als Privat-Pkw.

Dienstwagen werden Angestellten häufig zur privaten Nutzung überlassen. Damit verbunden ist oft auch eine kostenlose Tankkarte. Deswegen argumentieren die Gegner, dass das Dienstwagenprivileg zu zusätzlichen motorisierten Fahrten animiere und deshalb starke negative Auswirkungen auf Umwelt und Klimabilanz habe.

Lindner spricht von "linker Polemik"

Finanzminister Christian Lindner (FDP), stemmt sich gegen eine Abschaffung des Dienstwagenprivilegs. Es sei schon linke Polemik, die pauschale Versteuerung eines Geschäftswagens als Privileg zu bezeichnen, sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Die Regelung bedeute vor allem eine Steuervereinfachung. Die Idee der Grünen würde aus seiner Sicht mehrere Millionen Bürger dazu zwingen, ein Fahrtenbuch zu führen, ohne dass unter dem Strich für den Staat Mehreinnahmen herauskämen.