Verdächtiges Release Datum

Die Ankündigung, die viele verblüffen dürfte: Neureuther zieht es ins Musikbusiness, er will Sänger werden. Gleich am Montag, den 1. April, soll es die erste Single geben. Am 1. April?? Ernsthaft? Jetzt sind wir natürlich erst recht gespannt, was es mit der zweiten Karriere des Felix Neureuther auf sich hat ...