Die Wahl der richtigen Kerze: LED vs. echte Kerze

Kerzenlicht gehört für viele Menschen in der dunklen Jahreszeit zum Wohlfühlen und zur Gemütlichkeit dazu - in Laternen am Hauseingang, als Teelichter in dekorativen Gläsern, am Adventskranz. Kritiker bemängeln die giftigen Feinstaubausdünstungen und umweltschädliche Produktionsbedingungen. Die Alternativen zu echtem Feuerschein sind inzwischen gewaltig: stromsparende LED-Lichter, mit Batterien betriebene Kerzen, die tanzende Flammen suggerieren, und solarbetriebene Lichterketten.

Deutschen sind Europameister im Kerzenverbrauch

Stefan Thomann, Geschäftsführer des Europäischen Kerzen-Verbandes (ECA), bleibt gelassen. Die Deutschen seien "definitiv kerzenaffin" und Europameister, was den Kerzenverbrauch angeht. Dieser belaufe sich allein für das Jahr 2018 auf stattliche 181.000 Tonnen. Rund 2,2 Kilogramm Wachsprodukte habe statistisch gesehen jeder Deutsche konsumiert. Fast doppelt so viel, 4,1 Kilogramm, hätten aber die Dänen angezündet. Dass sie nicht Kerzen-Europameister sind, liegt an der mit knapp 6 Millionen vergleichsweise geringen Einwohnerzahl.

Dennoch sorgt sich in Zeiten steigenden Umwelt- und Klimabewusstseins so mancher um die Öko-Bilanz seines Wachskonsums. Greenpeace etwa macht auf die mit dem Kerzenverbrauch oft verbundene Zerstörung von Regenwäldern aufmerksam. Schließlich wird für die Herstellung häufig Palmöl verwendet. Für dessen Produktion werden in Südostasien für das Weltklima wichtige Urwälder brandgerodet.

Greenpeace rät zu Bienenwachskerzen oder veganen Ölkerzen

Kerzen aus dem Erdölprodukt Paraffin seien ebenfalls nicht ökologisch, erklärt Greenpeace-Mitarbeiterin Viola Wohlgemuth. Als umweltfreundlichere Alternative rät sie, auf Bienenwachskerzen oder vegane Ölkerzen - etwa aus regionalem Raps- oder Olivenöl - umzusteigen. So gebe es inzwischen dekorative Öllampen, deren Docht sich mit dem beigefügten Öl vollsaugt - "die Flamme ist genauso schön". Katharina Istel, Referentin für Ressourcenpolitik beim Naturschutzbund (NABU) rät zu "sehr bedachtem" Kerzenverbrauch, vor allem aus Bienenwachs in Bioqualität. Zudem sollten Kunden auf das "RAL-Gütezeichen" mit gesundheits- und umweltorientierten Grenzwerten für die Inhaltsstoffe, Dochte und Lacke achten.

Naturschutzbund empfiehlt Kerzen ohne Aluminiumschale

Bei Teelichtern fallen große Müllmengen von umweltschädlichem Aluminium an, deshalb empfiehlt Istel Produkte ohne Aluschale sowie Glasschalen, die sich neu befüllen lassen. Für LED-Produkte spreche deren "sehr gute Energieeffizienz", sagt sie. Dennoch sollten Verbraucher auf Qualität achten um sicherzugehen, dass die Beleuchtung jahrelang hält.

Thomann sieht in puncto Wachskerzen ein deutliches "Nord-Süd-Gefälle". Dass diese in Skandinavien wesentlich stärker zur Lebenskultur gehören, stamme vermutlich noch aus der Zeit vor Einführung des elektrischen Lichts, "als sich die Menschen mit ihnen in den langen Winternächten etwas Helligkeit verschafften". Diese Gewohnheit sei dann wohl "in die DNA der nordischen Völker eingegangen", erklärt der ECA-Geschäftsführer. Aber auch in Deutschland, wo das Wort "Gemütlichkeit" jüngst zum schönsten Wort gewählt wurde, hätten Kerzen "ein Stück weit Tradition".

Feinstaubbelastung durch Kerzen ist nicht bedenklich

Bleibt noch die Frage mit der Feinstaubbelastung durch echte Kerzen. Der ECA-Geschäftsführer gibt diesbezüglich Entwarnung. Das Ergebnis einer dänischen Studie: Wenn eine Kerze nicht gerade - etwa weil sie im Luftzug steht oder ihr Docht zu lang ist - ruße, sei die Belastung gering. Das meiste, was beim Abbrennen an Feinstaub abgesetzt wird, seien wasserlösliche und ungefährliche Salze, ergänzt Thomann. Dieser Feinstaub dürfe nicht verwechselt werden mit den schädlichen, unlöslichen Partikeln etwa beim Reifenabrieb.

Greenpeace-Expertin Wohlgemuth hält dagegen: Das Abbrennen von Kerzen - egal ob aus Rapsöl oder Paraffin - sei mit Blick auf die Feinstoffbelastung in geschlossenen Räumen "definitiv ungesund", so die Chemikerin. Weitaus schädlicher sei allerdings die Belastung durch Zigarettenrauch. Und gemessen an anderen Feinstaubbelastungen im Alltag seien Kerzen "nicht die Gesundheitskatastrophe". Ihr Fazit: Ölkerzen - "und öfter mal das Fenster aufmachen".