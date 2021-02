Die verlorenen Kinder von Lesbos

Viele Kinder mit Selbstmordgedanken

In der Regel leben zwei Familien in einem Zelt. Sie haben jeweils etwa vier Quadratmeter zur Verfügung. Doch das ist nicht das einzige Problem: Bewohner, und Nichtregierungsorganisationen klagen seit Monaten über die katastrophalen Zustände im Camp: Es gibt kaum Strom, keine Heizung, viel zu wenig sanitäre Anlagen. Bilder und Videos in den sozialen Netzwerken sind die einzige Möglichkeit, um sich einen Eindruck davon zu machen, denn die griechischen Behörden verweigern Journalisten seit Monaten den Zutritt.

Vor allem für die Kinder ist die Situation im Camp unhaltbar, sagt Kinderpsychologin Katrin Glatz Brubakk. Etwa 2500 Minderjährige leben in Kara Tepe. Im vergangenen Jahr hat Ärzte ohne Grenzen 50 Kinder unter neun Jahren wegen Selbstmordversuchen oder Selbstmordgedanken behandelt.

"Wir haben hier Patienten, die seit acht Monaten überhaupt kein einziges Wort gesagt haben. Wir haben Patienten, also Achtjährige, die wieder Windeln tragen, weil sie nicht mehr Bescheid geben, wenn sie zur Toilette müssen. Manche müssen gefüttert werden, weil sie sonst nichts essen würden. Und es ist diese totale Apathie - als wenn ihr Körper einfach sagt: Ich kann nicht mehr ich, ich halte das nicht mehr aus.“ Katrin Glatz Brubakk, Kinderpsychologin aus Norwegen

Mohamad kann nicht spielen

Auch der sechsjährige Mohamad ist stark gefährdet. Er ist mit seiner Familie aus Syrien nach Griechenland gekommen.

"Dort wurde deren Haus zerbombt und auch die Eltern verletzt. Seitdem wechselt er zwischen totalem Rückzug, dass er nicht spielt, dass er nicht redet, dass er nicht mit jemanden umgehen will. Oder aber, wenn es zu viel wird oder Leute zu nahe kommen, dann wird er aggressiv und fängt an zu schlagen oder zu treten. Weil er das ganze eben nicht verarbeiten kann.“ Katrin Glatz Brubakk, Kinderpsychologin aus Norwegen

Katrin will Mohamad in der Therapie dazu bringen, dass er etwas tut, was für Kinder in seinem Alter eigentlich selbstverständlich ist: spielen. Denn Spieltherapie ist ein Mittel, um Stress abzubauen und auch Traumata können damit aufgearbeitet werden.

"Mein Ziel für heute ist, dass er sich sicher genug fühlt und die Kraft hat, mit mir ein bisschen zu spielen. Und wenn ich ganz viel Glück hab, dann bringe ich ihnen auch ein bisschen zum Lächeln. Letzte Woche ist es mir gelungen und ich hoffe, dass es heute weitergeht." Katrin Glatz Brubakk, Kinderpsychologin aus Norwegen

Ein großer Schritt für Mohamad

Mohamad kommt mit seinem Vater. Während der Therapiestunde ist ein Dolmetscher dabei, denn die beiden sprechen nur arabisch. Katrin setzt sich auf den Boden, ihr gegenüber sitzt Mohamad auf dem Schoß seines Vaters. Sein ganzer Körper ist angespannt, er zieht die Kapuze seines Pullovers tief ins Gesicht. Sein Vater hält ihn fest, als hätte er Angst, dass Mohamad jeden Moment aufspringen und wegrennen könnte.

Katrin wirft ihm einen roten weichen Ball zu – damit hat Mohamad letzte Woche ein bisschen gespielt. Doch heute blickt er nur mit kleinen geballten Fäusten auf den Boden.

Die Psychologin redet weiter behutsam auf ihn ein – doch es dauert lange bis Mohamad wieder Vertrauen fasst. Erst als Katrin die Seifenblasen rausholt, entspannen sich seine Gesichtszüge ein wenig. Und dann: lächelt er sogar und will am Ende sogar doch noch Ball spielen. Ein großer Schritt für Mohamad. Katrin ist zufrieden.

"Letztes Mal und dieses Mal ist es das erste Mal seit Jahren, dass er offen ist und sich bewegt und wirklich spielt und das ist natürlich gut zu sehen." Katrin Glatz Brubakk, Kinderpsychologin aus Norwegen

Immerhin ein kleines bisschen Hoffnung. Doch von einer ansatzweise normalen Kindheit ist Mohamad noch weit entfernt.