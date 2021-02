Die verlorenen Kinder von Lesbos

Camp-Bewohner und NGOs: Katastrophale Zustände in Kara Tepe

In der Regel leben zwei Familien in einem Zelt. Sie haben jeweils etwa vier Quadratmeter zur Verfügung. Seit Monaten klagen Camp-Bewohner und Nichtregierungsorganisationen über die katastrophalen Zustände im Camp. Es gibt kaum Strom, keine Heizung, viel zu wenig sanitäre Anlagen. Bilder und Videos in den sozialen Netzwerken sind die einzige Möglichkeit, um sich einen Eindruck davon zu machen, denn die griechischen Behörden verweigern Journalisten seit Monaten den Zutritt.

Vor allem für die Kinder ist die Situation im Camp unhaltbar, sagt Kinderpsychologin Katrin Glatz-Brubakk. Im vergangenen Jahr hat "Ärzte ohne Grenzen" 50 Kinder unter neun Jahren wegen Selbstmordversuchen oder Selbstmordgedanken behandelt.

"Wir haben hier Patienten, die seit acht Monaten überhaupt kein einziges Wort gesagt haben. Wir haben Patienten, also Achtjährige, die wieder Windeln tragen, weil sie nicht mehr Bescheid geben, wenn sie zur Toilette müssen. Manche müssen gefüttert werden, weil sie sonst nichts essen würden. Und es ist diese totale Apathie - als wenn ihr Körper einfach sagt: Ich kann nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus." Die Kinderpsychologin Katrin Glatz-Brubakk

Sechsjähriger Mohamad flüchtete aus zerbombten Haus in Syrien

Auch der sechsjährige Mohamad ist stark gefährdet. Er ist mit seiner Familie aus Syrien nach Griechenland gekommen. Dort wurde ihr Haus zerbombt, die Eltern wurden verletzt. Seitdem wechselt Mohamad zwischen totalem Rückzug, er spielt nicht, er redet nicht, will mit niemandem zu tun haben. Oder aber, wenn es ihm zu viel wird oder Leute zu nahe kommen, dann wird er aggressiv und fängt an zu schlagen oder zu treten.

"Weil er das ganze eben nicht verarbeiten kann", sagt Katrin Glatz-Brubakk. Sie will Mohamad in der Therapie dazu bringen, dass er etwas tut, was für Kinder in seinem Alter eigentlich selbstverständlich ist: spielen. Denn Spiel-Therapie ist ein Mittel, um Stress abzubauen. Auch Traumata können damit aufgearbeitet werden.