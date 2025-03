Vorbild Ungarn: Die USA "auf dem Weg zur Autokratie"

Dekrete im Stundentakt, Angriffe auf die Gerichtsbarkeit, eine Rhetorik der Ausgrenzung: Der Politikwissenschaftler Vedran Džihić vom Österreichischen Institut für Internationale Politik sieht die USA auf einem Weg – weg von der liberalen Demokratie. Im BR24-Interview erklärt Džihić, warum Donald Trump mehr ist als nur eine politische Herausforderung, und ob der Umbau unumkehrbar ist.

BR24: Gehen die USA den Weg in die Diktatur?

Vedran Džihić: Ich glaube, die Vereinigten Staaten von Amerika befinden sich auf einem sehr, sehr gefährlichen Weg. Die Demokratie und das, was wir kannten aus den USA, wird von der Trump-Administration jeden Tag ein Stück weit abgebaut, angegriffen, herausgefordert. Was wir schon sehen, sind ganz, ganz klare Züge einer autoritären Form von Herrschaft von Trump und seinem Beraterkreis.

Demontage von Kongress und Gerichtsbarkeit

BR24: Wie bewerten Sie die ersten drei Monate von Trumps Amtszeit?

Džihić: Trump hat im Wahlkampf ganz klare Ankündigungen gehabt, die viele in Europa als Hirngespinste abgetan haben. Er hat deutlich gemacht, dass er staatliche Strukturen abbauen möchte, gegen Migration vorgehen will und sein sehr reaktionäres Gesellschaftsbild offenlegt. Als er dann die Macht übernahm, hat das sogar die schlimmsten Befürchtungen übertroffen. Er versucht mit Dekreten, Kongress und Gerichtsbarkeit unter Druck zu setzen – und das macht er bewusst und gezielt.

Wenn man dieses Regieren per Dekret zusammennimmt mit seiner Rhetorik, dann sieht man hier ganz klare Umrisse dessen, was wir auch in Europa in einigen Staaten bereits haben beobachten können. Vielleicht ist das beste Beispiel Ungarn unter Viktor Orbán. Er hat die Macht 2010 übernommen, dann mit seiner Rhetorik gegen Brüssel, gegen die liberale Demokratie seine politische Macht stabilisiert und dann gegen die Gerichtsbarkeit und gegen die freien Medien eine Offensive gestartet, wie sie auch Trump heute in den USA macht. Im Ergebnis haben wir in Ungarn einen autoritären Staat. Und so wie Trump das derzeit in den USA vorantreibt, sind wir ganz klar auf einem ungarischen Weg hin zu einer Autokratie.

