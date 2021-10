Die umstrittene Rolle der Verleger in der Causa Reichelt

Julian Reichelts Ruf eilt ihm voraus. Dass der gerade geschasste "Bild"-Chefredakteur ein Auge auf junge Mitarbeiterinnen wirft und ihnen auch gerne Avancen macht, ist im Berliner Springer-Hochhaus an der Rudi-Dutschke-Straße ein offenes Geheimnis.

Wie weit er dabei geht, darüber erfährt man offiziell natürlich nichts. Von daher verwunderte es auch nicht, als im Frühjahr das Compliance-Verfahren, mit dem eine externe Kanzlei betraut worden war, kein Fehlverhalten entdecken kann. Es hätten sich "keine Anhaltspunkte für sexuelle Belästigung und Nötigung" ergeben, hieß es seitens des Verlages. Nach nur zwölf Tagen Suspendierung kehrt Reichelt im März an seinen Platz zurück – und er macht offensichtlich weiter wie zuvor.

Das will der Springer-Konzern jetzt erst aus der "New York Times" (NYT) erfahren haben. Dort erschien am Sonntagabend ein Artikel unter der Überschrift "Sex, Lies and a Secret Payment" – Sex, Lügen und heimliche Geldzahlungen. Der Text erzählt recht offen vom Verhältnis Reichelts mit einer jungen Mitarbeiterin, die sich unwohl fühlte, doch nicht zu wehren vermochte. Weitere Übergriffe werden angedeutet.

New York Times nimmt Springer-Chef Döpfner ins Visier

Doch wieso interessiert sich die NYT für den Chefredakteur einer deutschen Boulevard-Zeitung? Es geht nicht um Reichelt, es geht um seinen Chef, den Vorstandsvorsitzenden von Axel Springer SE, Mathias Döpfner, der auch selbst Großaktionär des Medienkonzerns ist. Döpfner setzt seit Jahren auf Digitalisierung und auf Expansion – und dafür hat er vor allem die USA im Blick.

Erst vor wenigen Wochen kaufte er den US-Anbieter Politico für angeblich eine Milliarde Dollar, eine News-Plattform, die aus den inneren Zirkeln der Macht berichtet und dafür von ihren Abonnenten wie Behörden, Verbänden und Kanzleien sehr viel Geld verlangt. Springer will die Aktivitäten - bisher in Washington und Brüssel – ausweiten. Bereits seit 2015 gehört dem Konzern in den USA die Newsplattform Business Insider.

Sexismus und Rassismus in US-Unternehmen verpönt

In den USA gelten andere Regeln, wenn es um Diskriminierung, Rassismus und Sexismus geht – jedenfalls innerhalb von Unternehmen. Beschuldigungen werden sehr viel schärfer verfolgt und geahndet, ganz gleich, ob es sich um US-Fußballchef Carlos Cordeiro oder um den Fox-News-Moderator Billy O’Reilly handelt. Nur Ex-Präsident Donald Trump kam mit sexistischen, diskriminierenden, rassistischen Äußerungen bisher durch. Bei so massiven Anschuldigungen, wie sie gegen Julian Reichelt vorliegen, wäre ein "Weiter so" in einem US-Unternehmen kaum denkbar gewesen. Dass Döpfner ein solch toxisches Klima in der Redaktion nicht unterbunden hat, wirft ihm die NYT indirekt vor.

Eine indirekte Rolle dürfte dabei auch die US-Investmentgesellschaft KKR spielen, die 2019 im großen Stil bei Springer eingestiegen ist, die Aktie wurde daraufhin von der Börse genommen. KKR soll Springer auf internationalen Wachstumskurs bringen. Die Private-Equity-Firma, die auch schon an ProSiebenSat.1 beteiligt war, steigt in der Regel nach einigen Jahren mit hohem Gewinn wieder aus. In einem heute vom Manager-Magazin veröffentlichten Interview mit dem Europachef von KKR wird diese Strategie bestätigt, es wurde allerdings noch vor der Abberufung Reichelts geführt und Döpfner darin in den höchsten Tönen gelobt. Ob die Verantwortlichen in den USA das jetzt noch genauso sehen, ist fraglich

"Bild"-Kampagnen-Journalismus

Springer-Chef Mathias Döpfner hat seine Karriere als Musikkritiker begonnen, sie führte über die Chefredaktion der "Hamburger Morgenpost" und der "Welt" in die Vorstandsetage bei Springer. Dort hat er als enger Vertrauter von Verlagserbin Friede Springer jetzt alleine das Sagen.

Aufgespießt wird von der NYT auch eine Äußerung Döpfners, die ein merkwürdiges Licht auf den Mann wirft, der sich als Schöngeist versteht. An den befreundeten Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre schrieb er demnach über Reichelt: "Er ist halt wirklich der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt. Fast alle anderen sind zu Propaganda Assistenten geworden." Gemeint und gebilligt wird damit die Kampagne, die "Bild" seit Monaten gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland führt, unter anderem wurde der angesehene Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité massiv angegriffen.

Sonntagsreden des Verlegerpräsidenten

Kritiker sehen in "Bild"-Artikeln und Beiträgen des neuen, relativ erfolglosen "Bild-TV" in Sachen Pandemie sogar eine Nähe zur Argumentation von AfD und Querdenkern. Nicht nur der Autor der NYT wundert sich, dass Döpfner die amtierende Bundesregierung dabei mit dem DDR-Unrechtsstaat vergleicht. Dass er Journalistinnen und Reporter außerhalb seines Konzerns als "Propaganda-Assistenten" bezeichnet, sorgt innerhalb der Branche, vor allem auf Twitter, für Aufregung und Widerspruch.