Die Toten des Jahres 2022 in Deutschland und der Welt (Teil 1)

Was macht der dicke Junge, mit dem auf dem Pausenhof keiner spielen will, den sogar sein Vater "Hackbraten" nennt? Er macht, was die vermeintlich Uncoolen am Besten tun: den Spott gegen die Spötter richten, solange, bis es cool ist. Beziehungsweise "big". Marvin Aday kommt aus Texas und dort, singt er 2002 in "Tear me down", sei schließlich alles groß.

"He grew into a big man, with a big voice / And he sings big songs and has big hits / You can try and tear him down!".

Da konnte Meat Loaf längst selber bestimmen, wer mit ihm spielen durfte. Seine Musik(-karriere) ist ein bombastischer Bastard aus Rock und Musical. Den Anfang machen Engagements in "Hair", erst in LA, dann am Broadway; der Durchbruch kommt mit der Rolle des Eddie in der Rocky Horror Picture Show. Danach folgt Bat out of Hell, das der Produzent und erklärte Wagner-Fan Jim Steinman auch zunächst als Musical geplant hat - das dann aber das bis heute fünftmeistverkaufte Album der Rockgeschichte wird.

Meat Loafs Erfolgsgeheimnis: Seine Stimme geht über Oktaven, er hat eine enorme Bühnenpräsenz, er gibt alles (und nimmt zuviel - Alkohol und Zigaretten). Er hat Stimmbandärger, Gehirnerschütterungen, Herzprobleme. Dafür fliegen der großen Fledermaus die Herzen der Fans zu. Sicher auch im Jenseits.