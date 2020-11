Die Südtiroler Autonomie: Ein Modell für Europa?

Das Siegesdenkmal in Bozen ist seit 1928 für viele Südtiroler ein Symbol des Konflikts zwischen den drei Volksgruppen in Südtirol – Deutsche, Ladiner und Italiener. Es verherrliche Italiens Triumph über die österreichische Habsburg-Monarchie, heißt es. Jahrelang gab es erbitterte Kontroversen, ob man es als Schandmal des Faschismus abreißen sollte. Oder stehen lassen als Denkmal und erklären?

"Ich verstehe, dass es für manche ein Problem ist, das Monument jeden Tag so zu sehen. Es sollte nicht selbstverständlich sein, vom Sieg der Italienischen Seite zu sprechen. Als zukünftige Lehrerin denke ich, man sollte die Kinder hierherbringen und ihnen erklären, was sich dahinter verbirgt." Claudia Badalotti, angehende Grundschul-Lehrerin / Lehramtsstudentin

Seit sechs Jahren gibt es unterhalb des Monuments ein Dokumentationszentrum über die Geschichte von Bozen und Südtirol während der faschistischen und der nationalsozialistischen Diktaturen. Um eine Säule des Triumphbogens wurde ein digitaler Leuchtring installiert, der auf die Ausstellung hinweist und so das Denkmal geschichtlich einordnet.

Trauma der Geschichte: Die Option 1939 - Gehen oder Bleiben?

Die Geschichte ist in Südtirol an vielen Orten sichtbar und hörbar, wie im Schloss Sigmundskron bei Bozen, Zentrale der sechs Messner Mountain Museen. Hier wird nicht nur das Verhältnis "Mensch und Berg" thematisiert, sondern es gibt auch eine Ausstellung zur Geschichte Südtirols: Von der Annexion vor 100 Jahren durch das Königreich Italien bis hin zum Faschismus unter Mussolini und seinen Pakt mit Hitler 1939. Darin vereinbarten die beiden Diktatoren die (sogenannte) "Option". Die Südtiroler mussten sich entscheiden: zwischen "Bleiben oder Gehen" – Zwischen "Mussolinis Italienisierung" oder "Heim ins Großdeutsche Reich" von Hitler, wie die Nazi-Propaganda versprach. Die Option führte zu tiefen Rissen in der Südtiroler Gesellschaft.

Der Kampf um die Autonomie

Nach dem Krieg erhielt Südtirol ein erstes Autonomie-Statut. Aber den deutschsprachigen und ladinischen Südtirolern blieben darin wesentliche Rechte verwehrt. Deutsch etwa war nicht als Amtssprache anerkannt im Gegensatz zum Italienischen. Während Südtiroler Politiker in den 50er- und 60er-Jahren mit Rom über Zugeständnisse verhandelten, verübten Gegner eines aus ihrer Sicht unzureichenden Abkommens Anschläge.

Bis heute wird gestritten über sie und ihre Taten. Waren sie Freiheitskämpfer oder Terroristen, die Menschenleben auf dem Gewissen hatten? Oder – neutral formuliert – Aktivisten? Erst als sich die UNO mit dem Konflikt befasste, gingen beide Seiten in Südtirol aufeinander zu. Ein zweites Autonomie-Statut wurde vereinbart, das bis heute in Kraft ist. Seit 1992 gilt der Südtirol-Konflikt als gelöst.

Warum der Schützenbund die Autonomie kritisiert

Doch nicht von allen wird das Autonomie-Statut positiv gesehen:

"Für uns hat die Autonomie überhaupt keinen Wert mehr. Das spüren wir im täglichen Leben, besonders in den öffentlichen Ämtern. Wenn man ins Bozener Krankenhaus geht, ist das ein großes Glück, wenn du einen Arzt findest, der mit dir Deutsch spricht." Jürgen Wirth Anderlan, Vorsitzender des Südtiroler Schützenbundes

Die Schützen und ihr Verein mit mehr als 5.000 Mitgliedern sind in Südtirol fest verankert, stellen sieben Bürgermeister und sitzen in mehr als 40 Gemeinderäten. Sie wollen als wichtige Stimme gehört werden, und zwar nicht nur als Verein für deutsche Sprache und Brauchtum.

"Fordern wir gemeinsam die Freiheit und Unabhängigkeit für unsere Heimat lauter als zuvor! Wir sind nicht der Club der Toten Dichter. Wir sind der Südtiroler Schützenbund. Und viele von uns sind dem Schützenbund beigetreten, weil uns dieser Mut, dieses Selbstbewusstsein, diese Furchtlosigkeit passt. Geschichte schreiben jene, die aufstehen! Jene, die sitzen bleiben, wird man vergessen!" Jürgen Wirth Anderlan, Vorsitzender des Südtiroler Schützenbundes

Die Heimat, das ist für die Schützen Tirol und nicht Italien. Geschätzt ein Fünftel der deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler teilt die Ansicht der Schützen.

Eine Mehrheit befürwortet die Autonomie

Eine Mehrheit aber empfindet anders:

"Was wir über die letzten Jahre gesehen haben, ist, dass die Autonomie aus einer armen Region eine sehr reiche Region geschaffen hat. Wenn wir es weltweit vergleichen, dann haben wir ein Autonomiemodell, das sehr erfolgreich und sehr wohl gewirkt hat und vor allem in Südtirol den Konflikt befriedet hat. Und das war ja das Ziel der Autonomie. Natürlich muss sich diese Autonomie immer weiter entwickeln, sich auch auf neue demografische Entwicklungen einlassen." Marc Röggla, Minderheitenforscher und Leiter des Zentrums für Südtirol-Autonomie am Eurac Institut in Bozen

Trotz aller Gegensätze scheint in Südtirol das Zusammenleben der drei Volksgruppen zu funktionieren. Die Südtiroler Autonomie kann daher möglicherweise ein Modell sein für Konfliktregionen in Europa und in der übrigen Welt. Dank des Autonomiestatuts kann Südtirol auch in der Corona-Pandemie einen eigenen Weg gehen, unabhängig von der Regierung in Rom. Ob als Nebeneinander oder als Miteinander: auch das entscheiden die Südtiroler selbst.