SPD will GroKo unter neuer Führung fortsetzen

Abkehr von der schwarzen Null

In seinen Bewerbungsreden forderte das neue Spitzenduo mehr Kompromisse in eben jener Großen Koalition. Der ehemalige Finanzminister Nordrhein-Westfalens, Norbert Walter Borjans, sprach sich für eine Abkehr der schwarzen Null aus, die unter Wolfgang Schäuble zum obersten Ziel ausgerufen wurde.

"Was nützt es unseren Kindern, wenn wir ihnen eine niedrige Schuldenquote hinterlassen, aber die Umwelt vergiftet ist, die Infrastruktur marode und Deutschland in technologischen Rückstand geraten ist. Das wären unverzeihliche Schulden, die wir auf eine andere Art an die nächste Generation weitergeben würden." Norbert Walter-Borjans (SPD)

Warnung an CDU-Vorsitzende AKK

Esken warnte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer davor, die Grundrente "in Geiselhaft" für den Verbleib in einer Großen Koalition zu nehmen. Das sei respektlos denjenigen gegenüber, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet hätten, aber auch gegenüber der SPD als Koalitionspartner.

Soziales Profil soll schärfer werden

Das linke Profil der Partei soll gestärkt werden. Der Umverteilung von unten nach oben, wie sie in Deutschland existiere, müsse gestoppt werden, so Esken und Walter-Borjans. Gleichzeitig aber machten sie den Vorschlag, die Anzahl ihrer Stellvertreter von drei auf fünf zu erhöhen. Neben der in der Mitgliederbefragung unterlegenen Klara Geywitz und der Saar-Landeschefin Anke Rehlinger wünschen sie sich hier den Juso-Chef Kevin Kühnert und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Überraschungskandidatin ist die SPD-Chefin in Schleswig-Holstein Serpil Midyatli, die von Ralf Stegner in Stellung gebracht werden soll.

Wenn sich die Delegierten dem Vorschlag der neuen Vorsitzenden anschließen, wäre eine Kampfkandidatur zwischen Kühnert und Heil verhindert – die viele als weitere innerparteiliche Eskalationsstufe betrachten. Mit fünf Stellvertretern würden alle Kontrahenten ihr Gesicht wahren. Außerdem wäre mit Hubertus Heil auch jemand im SPD-vorstand, der Regierungserfahrung hat und nicht der Parteilinken zugerechnet wird.