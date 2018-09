Die SPD und der Tag 1 nach Maaßen

Ganz sicher wäre die Sondersitzung der SPD-Fraktion turbulenter geworden, hätte nicht Andrea Nahles für eine Nachverhandlung des ersten Maaßen-Kompromisses gesorgt – und am Ende die Beförderung des Bundesverfassungsschutzpräsidenten zum Staatssekretär verhindert. Aber ein Spaziergang war die Sitzung für die Partei- und Fraktionschefin dann wohl doch nicht.

Martin Burkert berichtet von ehrlicher Aussprache

Der Chef der bayerischen Landesgruppe in der SPD-Fraktion, Martin Burkert, sprach zwischendurch von einer "ehrlichen Aussprache". Aus dem Politikerdeutsch übersetzt bedeutet das: Es fielen auch ziemlich deutliche Worte. Mindestens 40 SPD-Abgeordnete meldeten sich zu Wort.

Als in der zurückliegenden Woche der erste Maaßen-Kompromiss in der Diskussion war, befanden sich die meisten Abgeordneten in ihren Wahlkreisen – und bekamen zu hören, was Freunde, Familie und Bürger von der geplanten Beförderungen Maaßens hielten. Eine überzeugende Erklärung hatten die SPD-Abgeordneten nicht wirklich parat.

Die Nahles-Erklärung aus der zurückliegenden Woche, mehr sei mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) eben nicht möglich gewesen, hatten sich wohl die wenigsten zu Eigen gemacht. Dass die Parteichefin wenige Tage später Nachverhandlungen verlangte und bekam, dürfte ihr heute eine Art Palastrevolution erspart haben.

Bayern-SPD nimmt Horst Seehofer ins Visier

Statt sich weiter an der eigenen Parteichefin abzuarbeiten, nahmen SPD-Bundestagsabgeordnete aus Bayern heute verstärkt Seehofer ins Visier – und damit den aus ihrer Sicht wahren Schuldigen im Fall Maaßen. Der Tenor: Solange Seehofer in Berlin Minister sei, sei gutes, produktives Regieren nicht möglich.

Mit Seehofer hatte auch ein weiteres Gesprächsthema am Rande der SPD-Fraktionssitzung zu tun: Die Frage, ob denn nun der gestern gefundene Kompromiss schon letzte Woche Dienstag auf dem Tisch gelegen habe. Der Innenminister hatte das gestern Abend behauptet, und seine Sprecherin wiederholte heute diese Version.

SPD-Chefin Nahles und ihre Leute wiesen das gestern postwendend zurück. Seehofer habe letzte Woche nur angeboten, dass Verfassungsschutzpräsident Maaßen und BKA-Chef Holger Münch die Posten tauschen – oder dass Maaßen mit erhöhten Bezügen Staatssekretär im Innenministerium wird, was dann ja auch zunächst beschlossen wurde.

Lars Klingbeil wirft Seehofer "Erinnerungslücken" vor

SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte heute, Seehofer habe wohl Erinnerungslücken. Und aus der Bayern-SPD hieß es, dem CSU-Chef und Innenminister glaube man ohnehin nichts mehr.

Mit der Diskussion in der heutigen Sonder-Fraktionssitzung dürfte der Fall Maaßen für die meisten in der SPD vorerst erledigt sein. Dass aber jemand glaubt, jetzt breche eine Phase des stabilen, geräuschlosen Regierens an – diesen Eindruck vermittelte heute keiner der Abgeordneten.