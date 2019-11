Die SPD auf der Suche nach der rettenden Lichtgestalt

Das neue Duo an der Spitze der SPD hat große Aufgaben vor sich: Es soll alte Wunden heilen und der ausgelaugten und an sich selbst zweifelnden SPD neues Leben einhauchen. Dafür bräuchte es fast eine Lichtgestalt, es bräuchte Charisma. Aber das ist eigentlich seit langer Zeit im SPD-Regal vergriffen.

Wo ist Willy Brandt?

Über den größten Charismatiker der SPD-Geschichte gibt es keine zwei Meinungen, nicht einmal die politische Konkurrenz in Gestalt von CDU-Frau Klöckner stellt in Abrede, dass dieser alle überstrahlt:

"Willy Brandt ist einer der ganz Großen in der deutschen Politik, Willy Brandt ist jemand, der der SPD Leben neu eingehaucht hat, man merkt, dass diese Partei sich nach solchen Personen sehnt." Julia Klöckner, Bundeslandwirtschaftsministerin

Willy Brandt hatte diese magnetische Ausstrahlung, der viele noch heute in der SPD nachtrauern. Gerhard Schröder hatte sie auch. Aber junge Sozialdemokraten wie Felix aus Hamburg wollen lieber nach vorne schauen. Bei alten Größen werde viel verklärt, sei viel Nostalgie mit dabei. Ihm reiche das Aktuelle schon, er brauche nicht noch den Rückblick.

Basis: Charisma? Fehlanzeige

Aktuell sieht es jedenfalls düster aus: Die Frage nach dem Charisma der um den Vorsitz kämpfenden Akteurinnen und Akteure entlockt Jusos wie Laura aus Brandenburg ein schnarrendes Lachen. Sie hält kurz inne, sammelt sich und sagt dann, sie finde schon, dass beide Teams Charisma haben, allerdings finde sie auch, dass beide Teams da vielleicht auch noch Luft nach oben hätten. Laura hofft, dass die Teams im Arbeitsprozess einfach noch besser werden, um ihre Inhalte voranzubringen.

Überhaupt – und darauf weisen viele Sozialdemokraten hin, ist Charisma ja längst nicht alles. Die bayerische Juso-Vorsitzende Anna Tanzer hält Charisma für überschätzt.

"Ich glaube, dass es vielleicht nicht unbedingt Charisma ist, das zählt, sondern eher Ehrlichkeit und Authentizität." Anna Tanzer, Juso-Vorsitzende in Bayern

Als Beispiel nennt sie Martin Schulz. Aber der wurde letztendlich auch nicht Bundeskanzler.

Esken und Walter-Borjahns - Reicht der Hype um "Eskabologie"?

Die jungen Sozialdemokraten wie die bayerische Juso-Chefin Anna Tanzer stehen in der aktuellen Vorsitz-Frage mehrheitlich auf der Seite von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken - "Eskabologie" wird der Hype um die beiden genannt - wobei auch "Nowabo" und Esken von außen betrachtet keineswegs Chef-Charismatiker sind.

Scholz: "Norddeutsches" Charisma

Aber wer will, kann sogar in Olaf Scholz einen Funken Charisma entdecken:

"Ich glaube, dass der Olaf Scholz einfach ganz oft falsch wahrgenommen wird, weil der hat eigentlich schon Charisma, der ist halt Norddeutscher, Hamburger, das ist halt keiner, der sich schreiend auf die Bühne stellt, wie wir es mit Andrea Nahles hatten, das war den Leuten ja auch wiederum zu viel." Laura, Mitglied der Jusos

Wo sind die Frauen?

Andrea Nahles ist nicht am fehlenden Charisma gescheitert. Ob es ihr geholfen hätte? Meist wird Charisma mit Männern in Verbindung gebracht, wobei auch die Sozialdemokratie Frauen mit dem gewissen Etwas in ihren Reihen weiß. Felix aus Hamburg denkt sofort an Franziska Giffey.

"Das ist eine Frau, die hoch angesehen ist. Sie hat ein Charisma, das gut in der Bevölkerung ankommt." Felix aus Hamburg

Und Kevin Kühnert?

Einen gebe es noch, den viele derzeit als die Langfrist-Hoffnung der SPD bezeichnen. Wie ist es um das Charisma von Kevin Kühnert bestellt? Fragen wir ihn selbst. Der sonst so eloquente junge Mann findet es sehr unangenehm, das einschätzen zu müssen.

"Bisschen was wird da sein, sonst würden nicht regelmäßig Leute kommen und sagen, sie hören ganz gerne zu, aber es ist auch immer eine Geschmackssache mit dem Charisma." Kevin Kühnert, Juso-Vorsitzender