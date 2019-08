Die SPD auf Chef-Suche: Wer bittet Scholz?

Boris Pistorius und Petra Köpping haben sich gefunden. Beide sind Landesminister, beide profiliert auf ihrem Gebiet: Pistorius ist seit 2013 Innenminister in Niedersachsen, Köpping seit 2014 Integrationsministerin in Sachsen und eine anerkannte Interessenvertreterin der Ostdeutschen.

Köpping und Pistorius - prominent, aber nicht auf Bundesebene

Was die beiden genau wollen, ist noch nicht bekannt. Ihren Plan für die SPD stellen sie am Sonntag vor. Aber auch so kommt Schwung in die Partei. Die Bewerbung sei "erfreulich", sagt die Chefin der Bayern-SPD, Natascha Kohnen. Sie ist Pistorius bis heute dankbar, dass er sich im Landtagswahlkampf 2018 in Bayern engagierte.

Was Pistorius und Köpping abgeht, ist bundespolitischer Glanz. Er fehlt im sozialdemokratischen Bewerberfeld fast gänzlich.

Schwan und Stegner - die Kluge und der Kämpfer

Ralf Stegner ist zwar bundesweit bekannt, aber so etwas wie Glanz bescheinigen ihm nicht einmal wohlgesonnene Sozialdemokraten. Er ist "der SPD-Linke" und langjähriger Parteivize. Seine Bewerbung hat er heute mit seiner Team-Partnerin Gesine Schwan vorgestellt.

"Wer uns abschreibt, der täuscht sich", sagte Stegner - und wehrte sich damit gegen den Spott, den sogar einige Genossen über den beiden Kandidaten für den SPD-Chefposten auskippten.

"Wir sind die Und-Partei"

Die Politikwissenschaftlerin Schwan, 76 Jahre alt, präsentierte sich in Berlin als Intellektuelle mit programmatischen Visionen: In den ersten drei Minuten ihres Vortrags fielen die Namen Ralf Dahrendorf, Karl Schiller und Milton Friedman. Da hüpft das Herz des Politik- und Parteistrategen. Aber das Herz der abgewanderten Wähler, die ihre alte SPD vermissen? Sie anzusprechen, soll Aufgabe von Ralf Stegner sein: Er sieht sich in der Rolle des Kämpfers.

Das Versprechen der beiden: eine profilierte SPD mit klarer Sprache, dem Ziel des sozialen Zusammenhalts und dem Anspruch, Volkspartei zu sein. "Wir sind keine Entweder-oder-Partei, wir sind eine Und-Partei", betonte Stegner.

Die Bundesminister - zieren sich noch

Gewisse bundespolitische Prominenz genießt auch der Bewerber Karl Lauterbach. Als Gesundheitsexperte seiner Partei hat er phasenweise reichlich mediale Präsenz. Lauterbach tritt zusammen mit seiner Abgeordnetenkollegin Nina Scheer an.

Echte Schwergewichte der SPD haben derweil entweder abgesagt, wie Familienministerin Franziska Giffey. Oder sie zieren sich, wie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Außenminister Heiko Maas.

Scholz - hat jetzt vielleicht unter Umständen doch Zeit

Und Olaf Scholz? Der Finanzminister und SPD-Vizevorsitzende will anscheinend gebeten werden: "Ich bin bereit, wenn ihr das wollt", hat er laut "Spiegel" im Parteivorstand gesagt. Neben der entsprechenden Willensbekundung der Partei bräuchte Scholz auch noch eine Frau, die gemeinsam mit ihm kandidieren würde.

Und nimmt man ihn beim Wort, fehlen Scholz eigentlich auch die Kapazitäten: Anfang Juni tat er kund, er halte das Amt des SPD-Chefs für zeitlich nicht zu schaffen neben dem Amt des Finanzministers. Gesetzt den Fall, er träte an, müsste er an seiner Beliebtheit arbeiten: Seine Wahlergebnisse als Vizechef der SPD wurden über die Jahre schlechter. Beim Parteitag 2017 erhielt er nur 59,2 Prozent.

Bisher zwölf Bewerber für SPD-Vorsitz - Frist am 1. September

Den Vielleicht-Kandidaten Scholz nicht mitgerechnet, bewerben sich inzwischen zwölf Sozialdemokraten um den Vorsitz, fünf Frauen und sieben Männer. Nur zwei von ihnen sind Einzelkandidaten: der frühere Bundestagsabgeordnete Hans Wallow und Robert Maier, Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums. Eine inhaltliche Debatte über die Linie der SPD findet bisher kaum statt.

Ab dem 1. September werde man aber "eine SPD sehen, die über Ideen redet", verspricht Ralf Stegner. Zeit genug ist dann tatsächlich: Die Bewerber präsentieren sich auf 23 Regionalkonferenzen.