Die Solowezkij-Inseln im Norden Russlands

Solowkij, wie man auf russisch sagt, hat gut 1.000 Einwohner. Es gibt eine Schule, ein Krankenhaus, eine Apotheke, zwei drei Läden mit Haushaltswaren und Lebensmitteln, ein paar Cafés, zwei, drei Hotels, den Schiffsanleger, Sascha, den Polizisten, eine Feuerwehr sowie eine Bibliothek, die schon lange geschlossen ist.

In deren Fenster hängt ein Schild mit der Aufschrift "Die Romantik der russischen Geschichte". Bekannt ist Solowkij außerdem für sein Kloster, das den Mittelpunkt des überschaubaren Lebens auf der Insel bildet. Nähert man sich der Hauptinsel des Archipels vom Wasser, sieht man es schon vom Weitem.

Der Archipel ein heiliger Ort

Am Rande Russlands und am Rand der Welt, nur 160 km südlich des Polarkreises, erhebt sich auf einer schmalen Landzunge eine mächtige Festungsanlage mit wuchtigen Mauern aus rund geschliffenen Findlingen, an den Eckpunkten verstärkt von klobigen Wehrtürmen, hinter denen opernhaft ein Meer von Zwiebelkuppeln, Türmen und Türmchen wogt. Gottgefällige Architektur und in den Lüften ein heiliges Bimmelbammel, das der endlose Himmel schier entzweibrechen möchte. Im Innenhof des Klosters, das zum UNESCO-Kulturerbe gehört, herrscht geschäftiges Treiben. Pilger aus ganz Russland machen sich auf nach Solowkij, für Orthodoxe ist der Archipel ein heiliger Ort.

"Archipel Gulag"

Der Name Solowkij verbindet sich indes nicht nur mit dem berühmten Kloster und der außerordentlichen Schönheit des Inselarchipels, sondern auch mit größtem Schrecken. Die Tscheka, der erste Geheimdienst der neuen Sowjetunion, hatte hier 1923 ein Straflager eingerichtet. Das sogenannte "Solowezker Lager für besondere Aufgaben" mit dem Kürzel SLON war die Keimzelle für den "Archipel Gulag", über die der Schriftsteller Alexander Solschenizyn in seinem gleichnamigen Buch notiert:

"Ganz wenige Tschekisten, zwanzig, höchstes vierzig, waren hergekommen, um Tausende, Abertausende in Gehorsam zu halten. Anfangs rechnete man mit kleinen Kontingenten, aber Moskau schickte Nachschub ohne Unterlass. (...) Wie denn sie niederhalten, dass sie nicht aufmucken? Einzig durch Schrecken! Durch die Stange! Durch die Mücken! Durch das Schleifen über die Baumstümpfe! Durch die Erschießungen am helllichten Tage!" Alexander Solschenizyn, Auszug aus 'Archipel Gulag'

Lange Gefängnistradition

Die schwer zugängliche Insellage war vermutlich der Hauptgrund dafür, Teile des Klosters bereits Mitte des 16. Jahrhunderts als staatliches Gefängnis des Zaren für politisch Andersdenkende zu nutzen. Die Zellen von Solowkij waren berüchtigt. Ein altes russisches Sprichwort besagt: "Weiter als nach Solowkij schickt man uns nicht." Das galt auch für die Zeit nach der russischen Revolution. Weshalb lange über den Lagern streng organisiertes Schweigen lag. Man durfte in der ehemaligen Sowjetunion über den Terror nicht sprechen und das Solowezkij Lager noch nicht einmal erwähnen. Dabei waren etwa eine Million Menschen im Lager interniert. Zigtausende kehrten nie zurück.

Der schwierige Inselalltag heute

Nach offizieller Schließung des Lagers erkor die sowjetische Nordmeerflotte Solowkij zu ihrem Stützpunkt. Für den Rest des Landes waren die Inseln damit verbotenes Terrain. Abgesehen davon existierte das System des Gulags bis Stalins Tod im März 1953 weiter. Wofür das Lager Solowkij Modellcharakter hatte. Erst seit 1989 ist das nordische Inselreich wieder an die Welt angeschlossen, Gorbatschows Perestroika löste die Sperrzone auf.

Für jene, die auf der Insel heute leben, ist das Leben zwar nicht mehr vom Lager geprägt dennoch schwer. Insbesondere im Winter. Die Preise für Nahrungsmittel sind sehr hoch, weil alles eingeflogen werden muss. Die Inselbewohner haben aber wenig Geld. Hinzukommen Korruption und der wachsende Einfluss der Kirche, wie es heißt.

Landnahme als religiöse Offenbarung

Anfang des 16. Jahrhunderts kamen Mönche auf die Insel, darunter Sawwati, der Gründer des Klosters. Er ist heimlich aus einem anderen Kloster geflohen und hat auf dem Weg andere Glaubensgenossen mitgenommen. Der Legende nach ist am ersten Sonntag, nachdem die Mönche die Insel erreicht hatten, ein Wunder passiert. Es wurde den Fischern und Bauern als religiöse Offenbarung verkauft, um alle weltlichen Inselbewohner zum Verlassen von Solowkij zu bewegen.

Die Mönche auf Solowkij arbeiteten hart. Außer dem Kloster und einer Fülle von kleinen Kirchen, Kapellen und Einsiedeleien bauten sie Dämme und Kanäle, die die zahlreichen Seen auf der großen Solowezkij-Insel miteinander verbinden. Der emsige Betrieb verschaffte dem Kloster im ganzen Land Respekt und hatte zusammen mit üppigen Spenden zu enormem Reichtum geführt. Kirchenschätze, die von den Kommunisten nach deren Machtergreifung 1917 konfisziert wurden. Die Ländereien wurden von der Partei verstaatlicht, Kloster und Insel zum Gulag umgewandelt.

Expansion im Zeichen des Glaubens

Erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erwachte das Kloster so richtig wieder zum Leben. Die Anlage wurde erneut zum Pilgerort und einem Touristenmagneten. Seitdem wächst auch der Einfluss der Kirche auf der Insel zunehmend, was nicht jedem der auf Solowkij heute Lebenden gefällt. Die Kirche, heißt es, wolle ohne Rücksicht auf Mensch und Natur bauen und expandieren. Dabei gehe es ausschließlich ums Geschäft, so der Vorwurf der weltlichen Inselbewohner.

Es ist ein Konflikt, der zu immer tieferen Gräben führt auf Solowkij. Für ein Gemeinwesen, in dem alle so sehr über viele Monate im Jahr aufeinander angewiesen sind und das so überschaubar ist, dass jeder von jedem alles weiß, ist das eine schwerwiegende Last. Ein Ausgleich ist nicht in Sicht, die Interesse werden weiter auseinandergehen.