Die Schweiz wählt: Nach dem Rechtsrutsch nun ein Grünrutsch?

Am Sonntag wird in der Schweiz ein neues Parlament gewählt. Bestimmte in der Vergangenheit oft die Ausländerpolitik die Diskussionen vor Abstimmungen, so spricht man in diesem Jahr von einer Klimawahl.

Der Klimawandel treibt die Schweizer um

Die letzten Wahlen in der Schweiz standen 2015 unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise. Sie bescherte der schon seit Jahren stärksten Partei, der rechtskonservativen, EU- und zuwanderungskritischen Schweizerischen Volkspartei SVP, das Rekordergebnis von fast 30 Prozent.

Doch nicht mehr die Zuwanderung beschäftigt die Schweizer nun am stärksten, sondern ein anderes Thema, erläutert Politikforscher Andreas Ladner: "Wir sehen tatsächlich, dass in diesem Wahlkampf die Umwelt und vor allem der Klimawandel das entscheidende Thema ist. Das ist etwas, was alle Leute umtreibt und wo sie sich Sorgen machen."

Der Klimawandel ist also Thema Nummer eins in der Schweiz - noch vor der Finanzierung von Renten und Krankenkassen, dem komplizierten Verhältnis zur Europäischen Union oder der Zuwanderung.

SVP muss mit Stimmenverlusten rechnen

Während sich die zweitstärkste Schweizer Partei, die liberale FDP, dem Thema Klimawandel geöffnet hat, setzt die SVP, seit 1999 stärkste Partei im Nationalrat, dagegen weiter auf Abgrenzung von der EU und Begrenzung der Zuwanderung.

"Wir sind nicht eine Partei, die auf Umfragen zur Stimmungslage reagiert, sondern wir wollen das bearbeiten, was für den Wohlstand unseres Landes richtig ist, was auch langfristig für den Erfolg der Partei richtig ist, eine programmatische Partei, die seit hundert Jahren sich für Freiheit und Sicherheit einsetzt, da wechselt man nicht die Thematik, nur weil ein paar Schüler auf die Straße gehen und über apokalyptische Szenarien zum Weltuntergang diskutieren." Albert Rösti, Präsident der SVP

Diese Haltung dürfte die SVP laut der letzten Wahlumfrage des Schweizer Radio und Fernsehens (SRF) Stimmen kosten.