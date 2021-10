Die Rolle Chinas in der Suche nach dem Corona-Ursprung

Der Bevölkerung wird Anthony zufolge dauerhaft gesagt, dass China das überlegene System ist und, dass der chinesische Umgang mit Covid der richtige Weg ist. In diesem System könne kein Fehler zugegeben werden. Die chinesische Regierung könne sich nicht leisten, gegenüber der eigenen Bevölkerung zu sagen, der Ursprung des Virus sei tatsächlich in China gewesen.

China-Propaganda: eigenes Staatssystem überlegen

China weist Anthony zufolge deshalb immer wieder daraufhin, welches Chaos in liberalen Demokratien durch das Coronavirus entstanden sei. Das Fazit der Regierung sei: Wir sind das überlegene System. "Und mit dieser Propagandaerzählung sind sie auch bei ganz vielen in den Köpfen angekommen", sagt die Peking-Korrespondentin.

In den chinesischen Staatsmedien werde die Theorie verbreitet, dass Sars-CoV-2 seinen Ursprung in den USA hat, so Anthony. Die US-Militäreinrichtung Fort Detrick, etwa 80 Kilometer von Washington, D.C. entfernt, wird immer wieder genannt. Dort werden tatsächlich biomedizinische Tests an Viren wie Ebola und den Pocken durchgeführt.

China: Sars-CoV-2 kommt aus den USA

Die Basis der chinesischen Erklärung: Die USA waren im Herbst bei Militärspielen in Wuhan – damals soll das amerikanische Coronavirus nach China eingeschleppt worden sein. Anthony berichtet, dass chinesische Regierungssprecher auf Fragen zu den Untersuchungen zum Ursprung des Virus immer häufiger mit dieser Theorie antworten. Deswegen fordert die Führung Chinas, unabhängige Experten in die Labore in Fort Detrick zu lassen.

Die Theorie über Fort Detrick sei in China zu einem Slogan geworden, erklärt Anthony:

"Viele hier in der Bevölkerung glauben tatsächlich, dass dort in Fort Detrick das Virus entwickelt und nach China eingeschleppt wurde." Tamara Anthony, ARD-Studio Peking

Ernsthafte Belege dafür gibt es nicht.

Labor-Unfall doch möglich

Die WHO will weiter nach dem Ursprung von Sars-CoV-2 suchen und plant eine zweite Taskforce für Untersuchungen in Wuhan. Der Grund: Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind sich noch immer uneinig darüber, woher der Sars-CoV-2 kommt. Zoonose, also ein Virus, das vom Tier auf den Menschen übergegangen ist oder Labor-Unfall – beides halten Forscher für möglich.

Für Chinas Staats- und Parteiführung steht aber fest: Eine weitere Mission zur Ursprungssuche des Virus wird es nicht geben. Eine Regierungssprecherin sagte zur ersten Untersuchung: Jeder Versuch, die Schlussforderungen des Berichts umzustoßen oder zu verfälschen, sei eine politische Manipulation und eine Missachtung der Wissenschaft.

Auch Kritik am Vorgehen der WHO

Aber auch die WHO wird kritisiert. Die Organisation habe zu langsam auf Alarmzeichen reagiert, berichtet ein Expertengremium, das die WHO selbst beauftragt hatte. Außerdem wird der WHO vorgeworfen, am Anfang der Pandemie zu sehr auf China gehört zu haben. Dessen Regierung spielte die Bedrohung runter.

Um künftig bei Krankheitserregern mit pandemischem Potenzial besser reagieren zu können, komme es auf rasche internationale Kooperation an, verkündete die WHO daraufhin im Sommer. Die UN-Organisation forderte die internationale Gemeinschaft auch auf, die Suche nach dem Ursprung zu entpolitisieren. Die Suche solle keine Übung in Schuldzuweisungen oder Fingerzeigen sein.

mit dpa/tagesschau.de