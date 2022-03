Die Rolle Chinas im russischen Ukraine-Krieg

Bei der letzten Vollversammlung der Vereinten Nationen Anfang März stimmten 141 Staaten einer Resolution zu, die den Einmarsch Russlands in der Ukraine verurteilt und einen sofortigen Abzug aus dem Land fordert – eine große Mehrheit. Nur fünf Staaten sprachen sich gegen die Resolution aus. 35 enthielten sich – darunter auch China. Welche Rolle das Land im Krieg gegen die Ukraine einnimmt, damit beschäftigt sich das BR24-Thema des Tages.

Russland-Ukraine-Krieg wenig in chinesischen Medien

Ähnlich wie in Russland werden auch in China die Medien staatlich kontrolliert. Zwar fällt dort das Wort über einen "Krieg" in der Ukraine, doch das eine "Invasion" zu nennen, ist verboten. Der Krieg spiele eine untergeordnete Rolle, berichtet ARD-Korrespondentin Eva Lamby-Schmitt.

Was in den wenigen Nachrichten darüber überwiege, seien Meldungen, die häufig von russischen Propagandamedien eins zu eins übernommen würden, ohne die Gegenseite darzustellen. Was chinesische Staatsbürger nicht zu sehen bekämen, seien die vielen Bilder von Friedensdemos in aller Welt.

Konflikt spaltet Community – Mehrheit prorussisch

Nach mehr als einer Woche Krieg in der Ukraine habe sich das Bild auf den Straßen Shanghais gewandelt, berichtet Lamby-Schmitt. Es scheine doch alles nicht mehr ganz so weit weg zu sein, wie es noch bei einer früheren ARD-Umfrage kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine der Fall war. Die meisten sympathisierten mit Russland oder blieben neutral. Vor allem, dass Russland Sicherheitsbedenken habe, scheint für viele ein legitimer Grund für den russischen Angriff zu sein, auch in den sozialen Netzwerken.

Die Krise zwischen Russland und der Ukraine habe ihrem Eindruck nach die Community gespalten. Obwohl der Mainstream Russland sehr unterstütze, gäbe es auch viele Menschen, die für Ukraine seien.

Chinas Regierung positioniert sich nicht eindeutig

In offiziellen Statements versucht die chinesische Staats- und Parteiführung nach außen hin, ein möglichst neutrales Bild zu wahren. China positioniert sich nicht eindeutig und verbreitet widersprüchliche Thesen.

Einerseits gesteht China Russland die vermeintlichen Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Bedrohung durch die Nato-Osterweiterung zu. Andererseits betont China immer wieder, souveräne Staaten wie die Ukraine zu respektieren. Manche Beobachter sprechen bei dieser Haltung von einer prorussischen Neutralität.

Umverteilung der Macht in der Welt durch Russland und China?

Am Tag der Eröffnung der Olympischen Winterspiele hatten Chinas Staatschef Xi Jinping und Wladimir Putin eine Erklärung veröffentlicht, in der von einer "Umverteilung der Macht der Welt" die Rede war. Erst gestern betonte Chinas Außenminister Wang Yi, die Freundschaft seines Landes zu Russland sei "felsenfest" und "die Aussichten für die künftige Zusammenarbeit beider Seiten sind sehr groß".

"Für eine Seite hat sich China mit Sicherheit entschieden", sagt BR-China-Expertin Astrid Freyeisen im BR24 Thema des Tages. Natürlich sei aber fraglich, wie grenzenlos diese Zusammenarbeit wirklich sei, zumal China viel zu verlieren habe. Schließlich sei die EU der deutlich wichtigere Handelspartner: "Deutschland hat doppelt so viel Handelsvolumen wie Russland mit China – also allein Deutschland ist eigentlich wichtiger", so Freyeisen.

Chinas Abhängigkeit vom Westen ist "ein starkes Pfund"

Auch wenn es langfristig geplant sein mag, dass sich Russland und China zusammentun, um durch diese Bindung Ausfälle bei den Geschäften mit dem Westen zu kompensieren, so geht das nicht von heute auf morgen. "Die wirtschaftliche Abhängigkeit Chinas zum Westen ist ein starkes Pfund" so die ehemalige ARD-China-Korrespondentin Freyeisen. "Und man darf auch nicht vergessen: China ist nach wie vor ein Land mit vielen Menschen und zu wenigen Ressourcen. Das gilt auch für die Ernährung, und die Ukraine ist ein großer, großer Lieferant für Weizen, Gerste und auch für Eisenerz".

Der Krieg Russlands mit der Ukraine ist angesichts der wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Westen eher nicht in Chinas Interesse. Die Enthaltung Chinas bei der Abstimmung über die Resolution bei den Vereinten Nationen sei "ein starkes Zeichen", sagt Freyeisen. Es könnte also eine Möglichkeit geben, dass China "eine konstruktive Rolle für Frieden einnimmt". Außenminister Wang Yi hatte bereits gestern die Bereitschaft Chinas geäußert, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um "die notwendige Vermittlung" zu gewährleisten.