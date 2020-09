Die Rechtsextremen und der Tag X

Dieser Tag des Umsturzes ist fester Bestandteil der rechtsextremen Ideologie. Und die Anhänger scheinen bereit zu sein, diesen Umsturz auch gewaltsam herbeizuführen.

Untergangsszenarien gehören quasi von Beginn an zur Ideologie der extremen Rechten, sagt der Historiker und Journalist Volker Weiß, der sich seit Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigt:

"Apokalyptik kommt bei den Rechten durchgehend vor, insofern trifft man da immer auf Untergangsmotive oder noch genauer, dass ein Untergang aufgehalten werden muss. Das ist ganz tief im rechten Denken verankert, also der Gedanke, dass es ein heroisches Aufbäumen braucht um den drohenden Untergang aufzuhalten." Historiker und Journalist Volker Weiß

Schlüsselmotiv Antisemitismus

Ein Beispiel: 'Die Protokolle der Weisen von Zion' war eine vom russischen Geheimdienst um 1900 gefertigte Hetzschrift, die bis heute zur Standardlektüre von Antisemiten weltweit gehört. Die Botschaft: Jüdinnen und Juden wollen angeblich die westliche Zivilisation zerstören und die Weltherrschaft übernehmen. Dieser Mythos einer jüdischen Weltverschwörung wird 20 Jahre später zum zentralen Moment der NS-Ideologie: "Wie so oft in der Geschichte ist in dem gewaltigen Ringen Deutschland der große Drehpunkt. Werden unser Volk und unser Staat das Opfer dieser blut- und geldgierigen jüdischen Völkertyrannen, so sinkt die ganze Erde in die Umstrickung dieses Polypen" - schrieb Adolf Hitler in seinem Propagandawerk 'Mein Kampf', das 1925 erschien.