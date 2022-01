"Die Party ist vorbei": Johnson wegen Lockdown-Feier unter Druck

Der britische Premierminister Boris Johnson hat den Besuch einer Gartenparty am Regierungssitz in der Downing Street während des Corona-Lockdowns zugegeben und sich dafür entschuldigt.

"Manches einfach nicht richtig gemacht"

"Ich möchte mich von Herzen entschuldigen", sagte Johnson im Parlament. "Wir haben manches einfach nicht richtig gemacht und dafür muss ich die Verantwortung übernehmen." Er räumte ein, dass er an der umstrittenen Gartenparty am 20. Mai 2020 für etwa 25 Minuten teilgenommen habe, allerdings sei er davon ausgegangen, dass es sich um ein Arbeitstreffen gemäß der geltenden Pandemie-Regeln handele.

Zu dieser Zeit befand sich England im ersten Lockdown wegen der Corona-Pandemie, soziale Kontakte waren auf ein Minimum reduziert. Er könne den Zorn über die Enthüllung der Party und den Eindruck der dadurch entstanden sei, deshalb verstehen, sagte Johnson und deutete erstmals persönliche Konsequenzen an, falls eine laufende interne Ermittlung zu dem Schluss komme, dass in Downing Street Corona-Regeln gebrochen wurden.

Der Premier lügt, sagt die Opposition

Oppositionsführer Keir Starmer von der Labour-Partei sagte, Johnsons Behauptung, "er habe nicht gewusst, dass er auf einer Party war", sei "so lächerlich, dass es eine Beleidigung für die britische Öffentlichkeit ist". Er warf dem Premier vor, "wie gedruckt zu lügen" und forderte Johnson zum Rücktritt auf.

"Die Party ist vorbei, Premierminister", sagte Starmer. Es stelle sich nur die Frage, ob das britische Volk ihn aus dem Amt schmeiße, ob seine Partei das mache oder ob er selbst das einzig Anständige tue und zurücktrete.

In den Medien hieß es zu Johnsons Entschuldigung allerdings, ein Rücktritt könne nun fürs erste vom Tisch sein. "Das heutige Eingeständnis mag ihm Zeit gekauft haben", kommentierte etwa die BBC-Reporterin Laura Kuenssberg. Die Entscheidung liege nun bei Johnsons Konservativer Partei.

Auch die Stimmung bei den Tories ist nicht gut

In der Tat hängt Johnsons Zukunft davon ab, ob seine eigene Konservative Partei ihn stützt - oder fallen lässt. Die Stimmung unter den Tories sei katastrophal für den 57-Jährigen, berichteten Medien mit Verweis auf kritische Aussagen zahlreicher konservativer Abgeordneter.

Hinter den Kulissen rumort es. Seitdem die Gartenparty publik wurde, erhielt Johnson kaum öffentliche Unterstützung aus den eigenen Reihen und bei seiner Entschuldigung im Parlament glänzten prominente Regierungsmitglieder durch Abwesenheit.

Die öffentliche Meinung hat sich ohnehin längst gegen den Premier gedreht. In den sozialen Medien häufte sich schnell der Spott darüber, dass Johnson eine Party selbst dann nicht von einem Arbeitstreffen unterscheiden könne, wenn er selbst dabei sei.

Von der Weihnachtsfeier zur Gartenparty

Johnson steht seit Wochen wegen des Verhaltens seiner Regierung während des Lockdowns unter Druck. Ihm wird vorgeworfen, Corona-Regeln, die er selber aufgestellt hatte, missachtet zu haben, etwa in Form einer Weihnachtsfeier in Downing Street 10 am 18. Dezember 2020.

Zuletzt bekannt wurde die Gartenparty vom 20. Mai 2020, zu der Johnsons Privatsekretär etwa 100 Personen per E-Mail eingeladen haben soll. "Bringt Euren eigenen Alkohol mit", zitieren Medien aus der E-Mail. Dem Fernsehsender ITV zufolge waren etwa 40 Mitarbeiter bei der Grillparty im Garten dabei.