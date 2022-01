Die Ostseepipeline Nord Stream 2 - ein politischer Sprengsatz

In Lubmin enden die beiden Röhren der 1.224 Kilometer langen Ostsee-Pipeline, die die russischen Gasfelder mit dem deutschen Absatzmarkt verbindet. Dort ist das logistische Herz des umstrittenen Projekts. Nord Stream 2 ist mittlerweile fertig und mit Gas befüllt, aber noch nicht zertifiziert, also nicht in Betrieb.

Schwesig will Inbetriebnahme von Nord Stream 2

In Lubmin hat sich auch vor einem dreiviertel Jahr Manuela Schwesig mit dem russischen Botschafter in Deutschland getroffen. Bei diesem Anlass sang die SPD-Politikerin das Hohelied auf das hoch umstrittene Projekt:

"Wir sehen in der Pipeline eine besondere Wichtigkeit. Weil sie die wirtschaftlichen Beziehungen auch zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Russland stärkt. Sie ist wichtig für die Verbraucherinnen und Verbraucher." Manuela Schwesig, SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern

In Ostdeutschland mag man keine Sanktionen gegenüber Moskau

Wichtig ist Nord Stream 2 aber auch für das Selbstverständnis von ganz Ostdeutschland, wo die gefühlte Nähe zu Russland eine andere ist und Sanktionen gegenüber Moskau deshalb nicht gern gesehen werden. Auch CDU-Ministerpräsidenten halten die seit DDR-Zeiten zur Tradition gewordene Verbundenheit mit dem Kreml hoch. Der konservative sächsische Regierungschef Michael Kretschmer etwa lobte erst im Herbst gegenüber der Deutschen-Presse-Agentur Russland als "verlässlichen und vertragstreuen Partner".

Umstrittener Russland-Tag in Rostock

Ministerpräsidentin Schwesig hat im vergangenen Juni den ebenso wie Nord Stream 2 politisch umstrittenen Russland-Tag in Rostock erneut stattfinden lassen. Es handelt sich dabei um das bundesweit größte deutsch-russische Wirtschaftstreffen. Seit November regiert die SPD-Politikerin Mecklenburg-Vorpommern zusammen mit der Linken. Dass sowohl SPD als auch Linke das Energieprojekt mit Russland sehr favorisieren, half beim schnellen Zustandekommen der rot-roten Koalition.

Frachter einer Schweriner Stiftung half bei Bau von Nord Stream 2

In der Bundes-SPD war und ist Schwesigs schützende Hand über Nord Stream 2 ein wichtiges Argument. Zumal sie die Pipeline mit einem rascheren Ausstieg aus der Kohle und mehr Klimaschutz verbindet. "Bis wir uns hundertprozentig versorgen können mit erneuerbaren Energien, brauchen wir Erdgas als Übergangslösung", sagt Schwesig.

Apropos Klima - Ende vergangenen Jahres recherchierte die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass die von der Schweriner Landesregierung gegründete und von der russischen Gazprom mitfinanzierte Klima- und Umweltstiftung Mecklenburg-Vorpommern, einen Frachter gekauft hatte, der wiederum Fertigstellungsarbeiten an der Pipeline übernahm. "Das ist komplett fragwürdig", kritisierte unter anderen der Grünen-Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer.

Rein privatwirtschaftliche oder politische Dimension?

Die rot-rote Schweriner Landesregierung stellt die privatwirtschaftliche Natur des Projektes in den Vordergrund. Sekundiert hat erst vor wenigen Tagen der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft, Michael Harms: "Europa braucht Energie aus Russland, um wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben. Umgekehrt ist aber auch das russische Geschäftsmodell genau darauf ausgerichtet."

Der Gedanke dahinter will wohl heißen: Solange Nord Stream 2 eine Zukunft hat, stehen auch die politischen Türen offen. Wer Geschäfte miteinander betreiben will, treibt die Konfrontation nicht auf die Spitze.

Alt-Kanzler Schröder half bei Nord Stream 2

Befürwortet wird eine Inbetriebnahme der Pipeline innerhalb der SPD-Spitze auch von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht und Generalsekretär Kevin Kühnert. Was überrascht, denn Kühnert gilt parteiintern als Opponent von Alt-Kanzler und Putin-Kumpel Gerhard Schröder, heute Lobbyist von Gazprom, der alleinigen Eigentümerin der Ostsee-Pipeline. Der designierte Generalsekretär der FDP vertritt eine gegensätzliche Linie. Im Gespräch mit dem Handelsblatt sagte Bijan Djir-Sarai klipp und klar:

"Natürlich gibt es eine politische Dimension." Bijan Djir-Sarai, designierter Generalsekretär der FDP

Der Schulterschluss von FDP und Grünen innerhalb der Ampel-Regierung ist, wie es ausschaut, fest und bedeutet: Das Verhalten Russlands gegenüber der Ukraine wird mit dem Schicksal von Nord Stream 2 verknüpft.

Grüne sprachen sich im Wahlkampf gegen Nord Stream 2 aus

Der Kandidat für den Parteivorsitz der Grünen und profilierte Außenpolitiker, Omnid Nouripour, meinte dieser Tage dazu: "Es ist auch das, was die FDP sagt. Wir würden die Pipeline gerne gestoppt sehen, auch so. Aber in dem Augenblick, in dem es eine weitere Aggressionsstufe gibt durch Russland. ist eine sehr große Deutlichkeit da, dass diese Pipeline nicht kommen wird."

Nouripour weiß, dass Fraktion und Partei geschlossen hinter ihm stehen. Bereits im Wahlkampf hatte Robert Habeck Nord Stream 2 einen "geopolitischen Fehler" genannt. Als Annalena Baerbock noch nicht Außenministerin war, sondern nur Co-Vorsitzende und grüne Kanzlerkandidatin, forderte sie immer wieder vehement, dem milliardenschweren Prestigeobjekt keine Betriebserlaubnis zu erteilen. Als Antwort zum Beispiel auf das Hafturteil gegen den russischen Regierungskritiker Alexej Nawalny – und zuletzt mit dem Verweis darauf, dass Nord Stream 2 nicht die Vorgaben des europäischen Energierechts erfülle.

Was würde SPD-Bundeskanzler Scholz riskieren?

Und Olaf Scholz, der SPD-Kanzler? Für seine Verhältnisse überraschend offen bekannte er nach einem Gespräch in dieser Woche mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, "dass klar ist, dass es hohe Kosten haben wird und dass alles zu diskutieren ist, wenn es zu einer militärischen Intervention gegen die Ukraine kommt." Womit aber könnte Deutschland die Kosten hochtreiben? Es hat nur wenige Druckmittel gegen Russland. Das wichtigste davon ist Nord Stream 2. Ein Aus würde zwar die Ampel-Koalition befrieden, nicht aber die SPD. Viele Sozialdemokraten und auch der deutsche Osten wären brüskiert. Ganz abgesehen von der Auswirkung auf die Energiekosten.