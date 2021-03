Wo's um die Wurst geht: Die News-WG jetzt auch auf YouTube

Die neue "News-WG Challenge" ist seit dem 11. März auf einem eigenen Youtube-Kanal zu sehen. Schon seit mehr als zwei Jahren setzt die News-WG erfolgreich das Prinzip "Politik zum Mitreden - und so, dass es Spaß macht!" um. Damit erreicht das Politik- und Nachrichten-Format mit seinen Stories über den eigenen Instagram-Kanal bereits mehr als 100.000 Nutzerinnen und Nutzer.

Auch Wurst ist Politik

In den Youtube-Filmen stellen sich die Hosts Helene Reiner und Max Osenstätter gegenseitig kaum schaffbare Aufgaben, die auch immer mit Politik zu tun haben. So soll Helene in der ersten Folge ihre Wurstsemmel an dem Ort essen, wo das Tier dazu herkommt. Sie muss dabei erleben, dass es für sie so gut wie unmöglich ist, den Weg ihrer Discounter-Wurst nachzuvollziehen.

Wie weit sie bei ihrer Spurensuche kommt, kann man hier jetzt schon ansehen.

Max hingegen soll sich selbst aus dem Internet löschen - und entdeckt dabei, dass auf einer Sexwebseite jemand nach Nacktbildern von ihm sucht. Auch das muss raus aus dem Netz - und vor allem aus den Google-Suchtreffern. Nur wie? Wer seine Challenge am Ende nicht besteht, muss mit einer unangenehmen Überraschung rechnen.

Nah dran, aktuell und auf Augenhöhe

Was das letztendlich mit Politik zu tun hat? Viel. Denn in den Filmen gibt es immer wieder kleine und große Aha!-Momente - warum beispielsweise die Produktionswege der Fleischindustrie in Deutschland nicht so transparent sind, wie mancher glaubt. Oder wobei einem die sperrige Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in der Praxis weiterhelfen kann.

"Klar kann ich den lieben langen Tag am Schreibtisch sitzen, lesen, lesen, lesen und mich danach schlauer fühlen. Der Erkenntnisgewinn durch's Selber-Erleben und Ausprobieren ist aber wesentlich größer! Die News-WG-Challenge lockt mich echt aus der Komfortzone und zwingt mich, Dinge zu hinterfragen und auch mal die Perspektive zu wechseln. Wo ich am Ende lande, weiß ich zwar nicht, aber genau das macht es spannend!" Helene Reiner, Host der News-WG