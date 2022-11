Was der Raketeneinschlag in Polen für die Nato bedeutet

US-Präsident Joe Biden hatte bereits zuvor am Rande des G20 Treffen auf Bali erklärt, dass es eine ukrainische Luftabwehrrakete gewesen sein dürfte, die für den Raketeneinschlag im polnischen Dorf Przewodow an der Grenze zur Ukraine verantwortlich gewesen sei. Jetzt habe Biden die Nato-Partner sowie die übrigen G7 Staaten unterrichtet, dass sich diese Einschätzung verfestigt habe.

Unabhängig davon wiederholte das russische Verteidigungsministerium, dass am Dienstag keine Ziele angegriffen worden seien, die näher als 35 Kilometer von der Grenze zu Polen lägen. Die Wrackteile ließen auf eine ukrainische S-300 Rakete schließen.

Für wenige Stunden hatten die ersten Meldungen über den ersten Raketeneinschlag auf dem Gebiet eines Nato-Landes weltweite Besorgnis ausgelöst. Sehr frühzeitig hatte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg noch am Dienstagabend die Devise ausgegeben: Erst eindeutig zu überprüfen, was die Ursache für den Einschlag war – dann festlegen, welche Konsequenzen zu ziehen sind.

Auch Polens Staatspräsident Andrzej Duda machte am Mittwochmorgen nochmals deutlich, dass Polen bislang keine konkreten Beweise dafür habe, wer die Rakete abgefeuert habe. Was in Przewodow geschehen sei, sei ein "einmaliger Vorgang". Es gebe "keine Hinweise darauf, dass so etwas nochmal geschehen" werde. Polens Vize-Außenminister Pawel Jablonski ergänzte: Als ein Land mit einer gemeinsamen Grenze zur Ukraine "können wir verschiedenen Arten von Zwischenfällen ausgesetzt sein, einschließlich versehentlicher Zwischenfälle."

Polen könnte Artikel 4 des Nato-Vertrags aktivieren

Vor dem Botschaftertreffen der Nato-Mitgliedsländer in Brüssel hieß es, Polen könne den sogenannten Artikel 4 des Nato-Vertrags aktivieren. Denn dieser kurze Paragraph sieht Konsultationen für den Fall, dass eines der Mitgliedsländer der Auffassung ist, dass die "Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist".

Dies wäre innerhalb der Nato kein Präzedenzfall. Dieser Artikel 4 wurde bereits mehrfach in den vergangenen Jahren aktiviert: Von der Türkei im Jahr 2013, als türkische Soldaten von syrischen Einheiten im Bürgerkriegsland getötet worden waren; 2014 von Polen, nach der völkerrechtswidrigen Annexion der ukrainischen Krim durch Russland; und das letzte Mal am Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar 2024, durch mehrere Nato-Mitglieder Ost- und Südosteuropas.

In all diesen vorherigen Fällen zog das Bündnis nach den gemeinsamen Beratungen über das Ausmaß des Bedrohungslevels jeweils Konsequenzen: Dazu gehörte etwa nach dem russischen Überfall auf die Ukraine unter anderem die erhebliche Verstärkung der Nato-Truppenpräsens in den baltischen Nato-Ländern, in Polen, Bulgarien und Rumänien.

Politiker rufen zur Besonnenheit auf

Umsichtig appellierte Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki an seine Landsleute: "Ich rufe alle Polen angesichts der Tragödie dazu auf, ruhig zu bleiben", sagte er. "Lassen Sie uns besonnen sein und uns nicht manipulieren lassen." Damit signalisiert der polnische Ministerpräsident, dass es sich zwar um einen sehr ernsten Zwischenfall handelt.

Aber zugleich zeigte Morawiecki damit den immensen Unterschied bei der Beurteilung der Gefahrenlage auf, der zwischen dem gestrigen Raketeneinschlag liegt und einem Szenario, das die Ausrufung des vielzitierten Artikel 5 des Nato-Vertrags erfordern würde. So ist dort von einem "bewaffneten Angriff gegen eine oder mehrere" Partner des Bündnisses die Rede, auf das Gebiet eines der Mitgliedsländer, "auf Streitkräfte, Schiffe oder Flugzeuge", sofern sich diese "in oder über" dem Nato-Gebiet befinden.

Nichts davon trifft auf die jetzige Situation zu. Sowohl Generalsekretär Stoltenberg als auch Polens Staatspräsident Duda vermieden es, Russland für den gestrigen Raketeneinschlag verantwortlich zu machen. Vielmehr ist, so die gemeinsame Sprachregelung, von einem "tragischen Zwischenfall" die Rede. Auch die Regierungschefs Großbritanniens und Kanada, Sunak und Trudeau, machten in einem Telefonat mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Selenskyj klar: Es müsse eine "umfassende Untersuchung" des Raketeneinschlags geben. Unabhängig von deren Ergebnis sei Putins Invasion allerdings "eindeutig für die anhaltende Gewalt" verantwortlich.