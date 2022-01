Die Nachbeben des Münchner Missbrauchsgutachtens

Seit der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens im Erzbistum München und Freising überschlagen sich die Ereignisse, und der Fokus richtet sich vor allem auf die drei Männer, die während der Missbrauchsfälle an der Spitze des wichtigsten bayerischen Bistums standen: der emeritierte Papst Benedikt XVI., damals Kardinal Josef Ratzinger, sein Nachfolger in diesem Amt, Kardinal Friedrich Wetter sowie der jetzige Amtsinhaber Kardinal Reinhard Marx.

Benedikt XVI. korrigiert Stellungnahme zu Pfarrer H.

Kurz nach der Veröffentlichung des Gutachtens am vergangenen Donnerstag richteten sich medial die Blicke auf Benedikt. Denn schon vor der Veröffentlichung beharrte er darauf, bei einer Sitzung im Jahr 1980 nicht dabei gewesen zu sein, bei der beschlossen worden war, einen durch sexuellen Missbrauch im Bistum Essen auffällig gewordener Geistlicher im Erzbistum München und Freising aufzunehmen. Deshalb konnte Pfarrer Peter H. bis Ende der 80er Jahre in der Seelsorge weiter tätig sein, was es ihm ermöglichte, weiteren Missbrauch an Kindern und Jugendlichen zu begehen, weil ihn die Kirchenleitung lediglich immer wieder in eine neue Pfarrei versetzte.

Nachdem das Münchner Missbrauchsgutachten dann aber beweisen konnte, dass Benedikt bei der besagten Sitzung anwesend war, korrigierte sich der ehemalige Papst am Montag. Er habe "versehentlich" eine Falschaussage getätigt. Er sei bei der Sitzung anwesend gewesen, allerdings räumte er kein Fehlverhalten im Umgang mit sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche ein. Benedikt teilte über seinen Privatsekretär Georg Gänswein mit, dass nur ein Fehler beim Verfassen der Stellungnahme passiert sei.

Kardinal Wetter bekennt sich zu "persönlicher Verantwortung"

Anders reagiert Ratzingers Nachfolger im Amt des Münchner Erzbischofs, Kardinal Friedrich Wetter. Der heute 93-Jährige stand von 1982 bis 2008 an der Spitze der Diözese und entschuldigte sich am Dienstag: "Für meinen Anteil an dem unzureichenden Umgang im Fall H., aber auch mit anderen Anzeigen in meiner Amtszeit muss ich deshalb auch persönlich Verantwortung übernehmen." Damit sorgte Wetter für Aufsehen, immerhin ist er der erste noch lebende Erzbischof aus dem Münchner Missbrauchsgutachten, der seit der Veröffentlichung Schuld eingestanden hat. Kardinal Wetter tue dies jenseits von Detailfragen, was er wann genau gewusst und entschieden habe, heißt es.

Wetter führt auf vier Seiten aus, warum er als Erzbischof eine "undelegierbare persönliche Verantwortung" habe. Durch Theologie und Kirchenrecht seien in der Kirche die Vollmachten fast nur auf den Ortsbischof konzentriert. Diese Begründung des 93-jährigen wiegt umso schwerer, weil bisher die Frage der Verantwortung im Rahmen einzelner Vorgänge, mutmaßlicher Täter und Entscheidungen diskutiert wird. Dagegen wirkt die Rechtfertigung des emeritierten Papstes, "aus Versehen" falsche Angaben gemacht zu haben, eher wie eine Ausflucht.

Kardinal Marx will sich mit Betroffenenbeirat abstimmen

Obwohl sich der jetzige Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx bei der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs Anerkennung erworben hat, zeigten sich viele überrascht und enttäuscht, dass Marx das 1900 Seiten lange Missbrauchsgutachten am vergangenen Donnerstag nicht persönlich entgegengenommen hat. Anschließend trat er dann alleine vor die Presse und las ein vorformuliertes Statement ab - für den sonst frei sprechenden Kardinal eher ungewöhnlich. Marx entschuldigte sich im Namen der Erzdiözese bei den Betroffenen, will aber erst am kommenden Donnerstag detailliert zum Gutachten Stellung nehmen.

Aktuell wird spekuliert, ob Marx dem Papst erneut seinen Rücktritt anbieten könnte. Der Münchner Kardinal hatte dies bereits im Sommer getan. Grund dafür war auch damals schon der sexuelle Missbrauch in der katholischen Kirche. Wie Marx selbst begründete, hatte ihn eine Journalistin einst auf einer Pressekonferenz gefragt, ob je ein Bischof wegen Verfehlungen beim Thema Missbrauch zurückgetreten sei. Dies musste Reinhard Marx mit "nein" beantworten, was in ihm selbst ein Umdenken ausgelöst habe. Marx schloss nicht aus, erneut seinen Rücktritt anzubieten, wollte das aber nur in enger Abstimmung mit dem Betroffenenbeirat tun. Damit legt Marx sein Schicksal ein Stück weit in dessen Hände.

Missbrauchsopfer fordert angemessene Entschädigung

Für ein großes Echo sorgte deshalb auch der Offene Brief von Richard Kick, Mitglied im unabhängigen Betroffenenbeirat und selbst Opfer sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Wie Kick am Dienstag dem BR sagte, ist sein Fall einer von zwei Missbrauchsfällen, bei denen das Gutachten Kardinal Marx Fehlverhalten vorwirft.

Richard Kick fordert im Namen des Betroffenenbeirats den Kardinal auf, die Verantwortung für die Schuld an den "abscheulichen Verbrechen" nicht länger anderen anzulasten und endlich Entschädigungsleistungen zu gewähren, die mehr als "Almosen" seien. Durch seine moralischen Versäumnisse und seine Untätigkeit habe Marx seinen Glauben und das Vertrauen in die Institution Kirche völlig zerstört, so Kick. Jener Täter, der ihn einst missbraucht habe, sei 2019 in allen Ehren als "unbescholtener Priester" beerdigt worden.

Marx reagierte umgehend auf den Offenen Brief und versprach, Kicks eindringlichen Appell zum Handeln aufzugreifen. "Ihre kritische Stimme bleibt auf diesem Weg wichtig."