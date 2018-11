Die möglichen Merkel-Nachfolger aus Sicht der CSU

Merkels Rückzug verdiene Respekt und sei richtig. Soweit war sich die CSU am Montag einig. Nur einer sagte, dass er ihn "schade" finde: Parteichef Horst Seehofer. Die anderen betonten die Chancen, die der Rückzug biete. Hans-Peter Friedrich, selbst im CSU-Vorstand, sieht eine "Chance für die CSU, sich wieder auf den Weg zur Volkspartei zu machen". Das impliziert aber die Wahl des aus CSU-Sicht "richtigen" CDU-Vorsitzenden. Wer das ist - Annegret Kramp-Karrenbauer, unionsintern auch AKK genannt, Jens Spahn oder Friedrich Merz - wird intern diskutiert. Weil man aber den Eindruck vermeiden will, sich bei der CDU einzumischen, sprechen nur wenige öffentlich über ihre Präferenz.

Wirtschaftsflügel will Visionen

Wer sich in der CSU äußert, tut das, weil es ihm ein anderes Amt erlaubt bei der Schwesterpartei mitzureden. Hans Michelbach ist so einer, Urgestein der CSU und Vizechef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union (MIT), die die Interessen von Unternehmern in CDU und CSU gemeinschaftlich vertritt. Er kenne Merz schon lange, habe im Bundestag neben ihm gesessen. Aber auch Spahn sei eine "respektable Persönlichkeit". Michelbach will, dass die Kandidaten eine Vision für die Partei präsentieren. Um herauszufinden, wer die hat, plant die MIT, alle drei Kandidaten Mitte November zum Vorsprechen einzuladen. Bis dahin hält sie sich offiziell die Entscheidung offen. Aber für ihn persönlich, sagt Michelbach, sei klar: "Ich bin für Friedrich Merz." Annegret Kramp-Karrenbauer, die Merkel-Vertraute und Kandidatin des liberalen Flügels in der CDU, erwähnt Michelbach nur am Rande. MIT-Chef Carsten Linnemann von der CDU dagegen will sich noch nicht festlegen. Im BR-Interview sagte er, es werde gerade viel über Personen, aber noch nicht über Konzepte gesprochen. Die müssten jetzt aber kommen.

Welche Richtung schlägt die CDU ein?

Annegret Kramp-Karrenbauer hält sich im Moment offenbar zurück, sie will sich kommende Woche zur Kandidatur äußern. Damit überlässt sie das Feld vorerst den beiden konservativen Herausforderern Merz und Spahn. Weder der eine noch der andere stünden für einen Ruck nach rechts, findet CSU-Mann Michelbach. Beide wüssten, dass sie das ganze Spektrum der Volkspartei abdecken müssten. Aber klar sei auch: Die Parteien müssten wieder unterscheidbarer werden. Armin Laschet fürchtet, dass seine Partei damit einen Rechtsruck meinen könnte. Er distanzierte sich von Jens Spahn, der im Zeitungsinterview den Flüchtlingszuzug als weiterhin gravierendes Problem für Deutschland bezeichnet hatte. Laschet ist CDU-Vize, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und war stets an Merkels Seite. Jetzt warnt er seine Partei, "den Kurs der Mitte" zu verlassen. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte er: Spahns "Analyse ist sachlich und politisch falsch und schadet".

CSU zwischen AKK und Merz

Auch CSU-Mann Stephan Bloch, Gründer der Union der Mitte, glaubt, dass "alles, was die CDU Richtung nationalkonservativ zieht, die Spaltung der Gesellschaft befördert. Das bringt uns nicht weiter". Er sei kein Fan der Personalie Merz, aber vielleicht habe der sich auch weiterentwickelt. Am ehesten traut Bloch den CDU-Vorsitz derzeit Annegret Kramp-Karrenbauer zu. Festlegen will er sich aber erst, wenn die Kandidaten dargelegt hätten, wie sie das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen wollen. Auch er findet, dass Merkel richtig gehandelt habe. Und wünscht sich diesen Schritt auch von CSU-Chef Seehofer und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, die in den letzten Monaten durch die Rhetorik in der Flüchtlingspolitik "verbrannte Erde" hinterlassen hätten.

Söder: 2004 ein Merz-Fan

AKK, Spahn, Merz? Der bayerische Ministerpräsident in spe, Markus Söder, äußerte sich nicht zur CDU-Kandidatenfragen. Aufschlussreich ist der Blick ins Archiv: 2004, als Merz sein Amt als Vizechef der Unionsfraktion niederlegte, sagte Söder als CSU-Generalsekretär: "Friedrich Merz ist einer der profiliertesten Finanzpolitiker in ganz Deutschland. (…) Deshalb muss alles unternommen werden, gerade in der CDU-Führung, um Friedrich Merz im Amt zu halten. Wir brauchen ihn." Unabhängig davon, ob er das heute noch sagen würde, zeigt der Satz: Wertschätzung für Merz und - schon damals - implizite Kritik an Merkel, die Merz zwei Jahre zuvor den Fraktionsvorsitz abgenommen hatte.

CSU: Hoffen auf den Spagat zwischen rechts und links

In der CSU wünschen sich viele wieder ein klar konservatives Profil der großen Schwesterpartei. Gleichzeitig herrscht Verunsicherung über den massiven Wählerverlust in Bayern und Hessen an die Grünen. Deshalb wird eine Forderung an die neue CDU-Spitze formuliert, die es in sich hat: Von rechts und links geleichermaßen Wähler zurückgewinnen. Das wollen auch viele aus der CDU. Ob die jetzt bekannten Kandidaten dann tatsächlich für den Parteivorsitz infrage kommen, könnte also davon abhängen, wie sie dieses Kunststück anstellen wollen.