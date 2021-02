Die Lockdown-Verlängerung aus Sicht einer Epidemiologin

Besser frisiert, aber weiterhin auf Distanz. So wird die deutsche Bevölkerung die ersten Märzwoche erleben, denn abgesehen von der vorgezogenen Öffnungen der Friseursalons in einigen Bundesländern bleibt der Lockdown bestehen und geht in eine dreiwöchige Verlängerung. In Sachen Kinderbetreuung und Bildung gehen die Länder eigene Wege. Das sind, grob zusammengefasst, die Ergebnisse des gestrigen Bund-Länder-Gipfels.

Lockdown-Verlängerung bis 7. März

Das Kanzleramt hatte ursprünglich eine Verlängerung bis zum 14. März anvisiert, was offenbar nicht von allen Ministerpräsidenten mitgetragen wurde. Die Verlängerung bis zum 7. kann man daher als Kompromiss werten.

Schulpolitik ist Ländersache, eine einheitliche Linie konnte hier nicht durchgesetzt werden. Eltern, die auf klare Antworten gehofft haben, müssen sich also noch gedulden.

So bewertet eine Epidemiologin die aktuelle Corona-Lage

Wie die aktuelle Lage zu bewerten ist, darüber hat B5 aktuell im Thema des Tages mit der Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, Eva Grill, gesprochen.

Frau Professor Grill, Sie haben ja an den Leitlinien zu Kita- und Schulöffnungen mitgearbeitet. Jetzt soll jedes Bundesland selbst entscheiden. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Lösung?

Prof. Eva Grill: Gut ist, dass immer wieder gesagt wurde, Bildung hat Priorität. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Das Impf-Angebot für Lehrer ist ein guter Schritt. Und man muss auch regionale Gegebenheiten im Prinzip berücksichtigen. Das ist bei uns der Föderalismus.

Aus meiner Sicht ist der 22. Februar sicher zu früh. Vernünftig und sinnvoll ist es tatsächlich so, für Bayern auch etwas länger zu warten und auf die Zahlen zu schauen. Denn die Zahlen sind tatsächlich noch viel zu hoch. Vor allem in Hinblick auf die Mutationen wäre es tatsächlich jetzt verantwortungslos, sofort wieder zu starten.

Warum spielen denn bei uns eigentlich die Schnelltests in den Schulen keine so große Rolle? In Österreich zum Beispiel werden die Schüler zweimal die Woche getestet. Warum funktioniert es hier noch nicht?

Eine gute Frage. Die Ausweitung der Teststrategie ist eine wichtige Möglichkeit, Infektionen zu erkennen. Das bedeutet, dass alle Personen, die an Schulen oder Kindertagesstätten beschäftigt sind, auch die Möglichkeit haben sollten, sich jederzeit mit einem PCR-Test testen zu lassen. Wahrscheinlich ist es am allerwichtigsten, Lehrende zu schützen und auch systematisch zu testen. Außerdem sollten sie die Möglichkeit von gepoolten Tests nicht außer Acht lassen, also dass die Lerngruppen oder Klassen systematisch testen.

Und da sie nach den Schnelltests gefragt haben. Die Sache ist, dass die natürlich einfacher und sicherer in der Anwendung sein müssen. Meiner Meinung nach ist die Frage noch nicht geklärt, wer denn die Kinder alle abstreichen soll? Sollen das die Eltern machen? Ist das zumutbar oder soll es dann in den Schulen immer jemanden geben, der diese Tests abnimmt? Aber letzten Endes muss man auch bedenken, dass ein Schnelltest immer nur ein Indikator für eine hohe Infektiosität ist. Also das ist kein Freibrief, wenn man einen negativen Test hat.

Sie haben vorhin die Mutationen schon angesprochen. Die Angst vor diesen Varianten ist groß. Zu Recht?

Ja, natürlich zu Recht. Wir sollten einen gigantischen Respekt davor haben, vor allem, wenn man sieht, was zum Beispiel in Tirol passiert. Das sind Varianten, die deutlich ansteckender sind und die uns innerhalb von kürzester Zeit in die dritte Welle führen könnten. Und das ist etwas, wo wir mit den Zahlen tatsächlich deutlich herunter müssen. Denn je niedriger die Zahlen sind, desto weniger Gefahr geht von den Mutationen noch aus.

Jetzt sind wir aber schon im Lockdown. Was können wir noch tun, dass diese Mutationen sich nicht weiter verbreiten?

Man kann bei den Maßnahmen natürlich nicht mehr unglaublich viel anziehen. Andererseits dieser Respekt, den wir vor den Mutationen haben sollten, bedeutet einfach, dass wir jetzt noch mal versuchen sollten, mit den Zahlen weiter runterzukommen - um eine gute Ausgangsbasis zu bekommen.

Ist dann die Inzidenz von 35, die angestrebt wird, aus ihrer Sicht ausreichend?

Die 35 haben wir uns jetzt als Ziel gesetzt. Wir müssen sehen, was dann - auch regional - passiert. Wenn Sie zum Beispiel sehen, was in Bayern an den Grenzen zu Tschechien und Österreich passiert, das ist etwas, was man im Moment noch nicht richtig gut abschätzen kann. Also da müssen wir auch sehr, sehr vorsichtig sein.