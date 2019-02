Die Linke und Europa – mehr, weniger oder gar keine EU?

Abschaffen, reformieren oder doch eine Republik Europa? Bei der Linken auf ihrem Parteitag gehen die Meinungen teilweise stark auseinander. Die antikapitalistische Linke will die, wie sie sagt, "undemokratische, militaristische und neoliberale EU" am liebsten abschaffen. Die Reformer wollen lieber eine Art Vereinigte Staaten von Europa, bis hin zu einer Staatsform Republik. Der Konsens zwischen beiden Seiten besteht darin, dass die EU dringen reformbedürftig ist.

Proeuropäischer Kurs der Parteispitze

Die prominenten Köpfe der Partei warnen an diesem Wochenende immer wieder: Die Linke braucht einen pro-europäischen Kurs. Gregor Gysi, der Chef der europäischen Linken, drückt es so aus: "Wenn die EU wirklich kaputt geht, kehrt auch der Krieg nach Europa zurück."

Kippings Liebeserklärung an die EU

Fraktionschef Dietmar Bartsch gibt offen zu, dass man über die EU streitet, rief aber auch zur Geschlossenheit auf. Parteichefin Katja Kipping versuchte es mit Gefühl: "Ich meine, auf eine andere EU hinzuarbeiten, ist die größere Liebeserklärung an Europa, als zuzulassen, dass alles so bleibt, wie es ist". Ein etwas anderer Liebesgruß. Eine der schärfsten und zugleich die prominenteste EU-Kritikerin, Sahra Wagenknecht, fehlte an diesem Wochenende aus Krankheitsgründen.

Die Appelle, der EU zukünftig mit einem freundlichen Ton zu begegnen, zeigten Wirkung. Bei den Abstimmungen über das Wahlprogramm gewinnt das gemäßigte Lager. Das Programm ist ein kritisches Bekenntnis zur EU, wenn auch ein schmales.

Zwei unbekannte Spitzenkandidaten für Europawahl

Und natürlich waren da noch die Spitzenkandidaten für die Europawahl: Nominiert waren die nordrhein-westfälische Ex-Landesparteichefin Özlem Demirel und der Europaabgeordnete Martin Schirdewan. Schirdewan wurde am Samstag mit 83,8 Prozent auf Platz eins der Linken-Europaliste gesetzt, Demirel kam mit 84,4 Prozent auf Platz zwei. Schirdewan will einen "radikalen Kurswechsel", der mit einer "falschen Spar- und Kürzungspolitik" brechen müsse. Die beiden sind eher unbekannt gegenüber den Spitzenkandidaten der anderen Parteien. Die SPD geht mit Katharina Barley, die Grünen mit Ska Keller und die CDU/CSU mit Martin Weber ins Rennen.

Europa-Wahlprogramm: Mindestlohnerhöhung und Enteignung

Im Wahlprogramm finden sich typisch linke Forderungen nach Abrüstung oder höheren Steuern für große Unternehmen wie Google, Apple und Co.

Die Linke fordert ebenso wie die SPD einen entschiedenen Kampf gegen Altersarmut sowie einen Mindestlohn von zwölf Euro. Deshalb solle seine Partei jeden Schritt mitgehen, der positiv sei, fordert der Fraktionsvorsitzende Bartsch. Es brauche "konkrete Machtoptionen, um zu verändern".

Besonders viel Beifall gab es bei den Reden der Parteispitzen, wenn es um die Seenotrettung im Mittelmeer ging, aber auch als die Beschlagnahmung und Enteignung leerstehender Wohnungen durch öffentliche Träger gefordert wurde.

EU bleibt Streitthema

Es gab schon emotionalere Parteitage der Linken, als der Streit offen auf der Bühne ausgetragen wurde. Letztes Jahr in Leipzig mussten die beiden Fraktionschefs Wagenknecht und Bartsch mit den Parteichefs Kipping und Riexinger förmlich zu einem gemeinsamen Foto gezwungen werden. Dagegen ging es diesmal in Bonn regelrecht brav zu. Natürlich ist die EU ein Streitthema. Der Großteil der Delegierten will die EU weiterhin scharf kritisieren, aber auch reformieren. Ein klarer EU-Kurs allerdings, den wirklich alle in der Partei unterstützen, ist nicht zu erkennen.