Die launische Diva – Stimmung vor den Wahlen im Südwesten

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann stapelt tief. "Ich habe die Wahl noch nicht gewonnen", sagt der Grünen-Politiker. Der Eindruck dürfe nicht entstehen, sonst würden die Menschen womöglich doch wen anderes wählen – oder gar nicht.

Dabei kann sich Kretschmann Hoffnungen machen, mit 72 Jahren in eine dritte Amtszeit zu gehen. Laut Wahlforscher Roberto Heinrich von Infratest dimap sind mehr 70 Prozent der Befragten mit ihm zufrieden. "Er hat Zufriedenheitswerte, die wir im Vorfeld von Wahlen selten messen. Vor allem aber hat er eine Popularität, die weit über das eigene Wählerlager ausstrahlt."

CDU kämpft mit populären Amtsinhabern

Das hat auch Kretschmanns Herausforderin Susanne Eisenmann von der CDU zu spüren bekommen. Nur gut 20 Prozent der Befragten sind mit ihrer Arbeit zufrieden. Als Kultusministerin in der grün-schwarzen Regierung konnte sie sich kaum profilieren. Mit Angriffen hielt sie sich zurück.

Schwer hat es auch der CDU-Herausforderer in Rheinland-Pfalz. Er heißt Christian Baldauf und ist Fraktionschef im Mainzer Landtag. Aber das wissen selbst vor Ort nicht alle. Dabei ist die CDU bei Bundes- und Europawahlen regelmäßig stärkste Kraft.

Baldauf gab sich im Wahlkampf entschlossen: "Ich habe es meinem Vater versprochen, dass ich gewinne, also werden wir das tun." Baldaufs Vater war im Dezember an einer Corona-Infektion gestorben.

Welche Rolle spielt das Corona-Krisenmanagement?

Welchen Einfluss die Pandemie auf die Wahl haben wird, ist unklar. Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD ist beliebt und als Regierungschefin überall zu hören und sehen. Ob das für sie ein Vorteil ist oder ein Nachteil, wollte sie wenige Tage vor der Wahl nicht entscheiden.

In Rheinland-Pfalz ist eine Mehrheit von 52 Prozent der Befragten zufrieden mit dem Corona-Krisenmanagement der Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen.

AfD, FDP und Freie Wähler könnten profitieren

Anders in Baden-Württemberg. Dort ist mehr als die Hälfte der Befragten unzufrieden. Vom Corona-Frust profitieren laut Wahlforscher Roberto Heinrich dort vor allem AfD und FDP. "Die Oppositionsparteien dürften die Nutznießer der aktuellen Situation sein, das heißt, einen Teil des Unmuts, der besteht in der Bevölkerung, abschöpfen."

In Rheinland-Pfalz haben die Freien Wähler zudem eine realistische Chance, nach Bayern und Brandenburg in den dritten Landtag einzuziehen. Der Linken wird dagegen in beiden Ländern kaum eine Chance darauf eingeräumt.

Einfluss von Maskengeschäften auf Landtagswahlen unklar

Welche Rolle die Affären um Maskengeschäfte und Lobbytätigkeiten in der Union auf die beiden Landtagswahlen spielen, kann der Wahlforscher schwer einschätzen. Viel werde davon abhängen, wie viele Briefwähler schon vor Bekanntwerden der Vorwürfe ihren Wahlbrief abgeschickt haben.

Viele Unwägbarkeiten also vor der ersten großen Wahl unter Pandemiebedingungen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann rät, gelassen zu bleiben. "Warten wir einfach mal auf die Entscheidung des Souveräns – eine zuweilen launische Diva. Das heißt, man weiß gar nicht, was da rauskommt." Das dürfte auch am Wahlabend nicht sofort klar sein. Denn durch die Hygiene-Regeln wird auch das Auszählen länger dauern.