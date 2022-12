Die Lage im Kosovo spitzt sich zu - Kann das gefährlich werden?

Die Worte des serbischen Verteidigungsministers Milos Vucevic klangen bedrohlich, so als ob der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo kurz davor wäre, in einen Krieg zu münden. "5.000 Spezialkräfte der serbischen Armee werden in Kampfbereitschaft versetzt. Bis Ende 2023 sind alle einsatzfähig. Sie werden unsere stärkste Faust sein und die schlechten Ziele derjenigen, die unser Land nicht mögen, in Stücke zerschlagen", sagte Vucevic am Dienstag bei einem Besuch serbischer Truppen im Grenzgebiet zum Kosovo.

Von einem Angriff will niemand sprechen

Es ist eine der höchsten Eskalationsstufen seit Jahren und dennoch bleibt es weiter unwahrscheinlich, dass serbische Streitkräfte auch über die Grenze in den Kosovo einrücken werden. Denn im Land sind 3.500 Nato-Soldaten der KFOR-Friedensmission stationiert, um für Sicherheit zu sorgen.

So vermeidet auch der serbische Präsident, Aleksandar Vucic, bislang das Wort "Angriff". Er spricht stattdessen von einer defensiven Maßnahme. "Wir geben alles, um Frieden und Stabilität zu erhalten. Aber nachdem sich die Albaner bewaffnet haben und gegen unser Volk vorgehen, werden wir alles dafür tun, dass wir die Serben im Norden des Kosovo beschützen", sagte Vucic am Montag in einem Videoclip auf seinem Instagram-Profil.

Der Präsident präsentiert sich als Schutzherr

Der serbische Präsident nutzt mittlerweile fast jeden Vorfall, um sich empört an sein Volk zu wenden und sich als Schutzgarant der Kosovo-Serben zu geben. Vucic tritt im Fernsehen auf, zusammen mit Personen, die aus seiner Sicht von der albanisch-dominierten Zentralregierung in Pristina gegängelt wurden.

So zeigte sich Vucic mit dem Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Porfirije, der auch Erzbischof von Pec in West-Kosovo ist. Der Patriarch wollte in dieser Woche seinen Amtssitz in Pec besuchen und wurde von den kosovarischen Grenzschützern nicht ins Land gelassen. Vucic trat auch mit einer kosovo-serbischen Winzerfamilie auf, deren Wein beschlagnahmt und vernichtet wurde. Weil die Familie Steuerschulden hatte, nahm ihr die Kosovo-Polizei ihren Wein ab, schüttete alle Rebsorten zusammen und machte den Wein damit wertlos.

Serben errichten Straßenblockaden

In den vergangenen Tagen gab es noch eine Reihe weiterer, weitaus brenzligerer Geschichten. Im überwiegend serbisch besiedelten Norden des Kosovo sind viele Bürger im Aufstand. Anfang dieser Woche errichteten sie zwei Barrikaden in der zweigeteilten Stadt Mitrovica mit quergestellten Lkws. Sie blockierten eine Brücke am Stadtrand. Seit zweieinhalb Wochen gibt es solche Barrikaden auch an allen wichtigen Landstraßen im Norden. Dort wurden Böller und Steine auf Journalisten geworfen.

Die Kosovo-Polizei hat beide Grenzübergänge zwischen Serbien und dem Nordkosovo geschlossen. An diesem Dienstag blockierten dann etwa 20 Serben mit Lkws und Traktoren den wichtigen Grenzübergang Merdare bei Pristina, den neben Serben auch viele Albaner benutzen, um in anderen europäischen Ländern die Feiertage zu verbringen.

Schießereien mit der Polizei

Seitdem die Barrikaden errichtet sind, gab es auch mindestens zwei Schießereien. Bei einer war eine KFOR-Patrouille in der Nähe, bei der zweiten lieferten sich Maskierte ein Feuergefecht mit der albanischen Polizei. Serbische Polizisten gibt es im Nordkosovo mittlerweile nicht mehr, weil alle serbischen Beamten aus Protest ihren Dienst quittiert haben. Ein albanischer Polizist erlitt bei einer Schießerei eine Wunde an der Schulter.

Ein serbischer Ex-Polizist wurde als vermeintlicher Rädelsführer festgenommen. Verhaftet wurde auch ein weiterer Serbe, wegen anderer Angriffe auf Polizisten, sowie ein weiterer serbischer Ex-Polizist wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Kosovo-Krieg.