Die Krux mit den Umfragen und der Politik

In zweieinhalb Wochen ist es wieder so weit: Muss die Uhr vor oder zurückgestellt werden? Vielleicht ist es ja das letzte Mal, denn die Zeitumstellung könnte abgeschafft werden.

Umfrage unter EU-Bürgern zur Zeitumstellung

In einer großen Online Umfrage wollte Europa von seinen Bürgern wissen: Soll die Sommerzeit insgesamt abgeschafft werden? Und im zweiten Schritt: Wird Sommer- oder Winterzeit bevorzugt? Das Ergebnis: sonnenklar:

"Die Umfrageergebnisse der Europäischen Kommission sind eindeutig. Die Große Mehrheit der Menschen, die sich beteiligt haben, möchte diese Zeitumstellung nicht mehr." Daniel Caspary, CDU-Abgeordneter im Europaparlament

Der Europaabgeordnete Daniel Caspary hofft, dass sich nach diesem Votum schnell etwas ändert. Bisher hatten die Mitgliedstaaten der EU eine Abschaffung der Zeitumstellung immer abgelehnt.

Spitzenpolitiker wollen Umfrageergebnis umsetzen

Aber vielleicht ist es ja schon der heraufziehende Wahlkampf für die EU-Wahl Ende Mai nächsten Jahres, der viele Europa-Politiker so euphorisch werden lässt. Kommissionspräsident Jean Claude Juncker etwa sagt, es mache keinen Sinn, die Menschen zuerst zu befragen und ihre Meinung dann zu ignorieren.

"Die Menschen wollen das und wir machen das." Jean-Claude Juncker, EU-Kommissionspräsident

Sogar Angela Merkel bezieht Stellung.

"Ich freue mich, wenn die Kommission dieses Votum ernst nimmt. Ich persönlich hätte dafür eine sehr hohe Priorität." Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Ganzjährige Sommerzeit: Mehrheit ist nicht repräsentativ

Mehr als 80 Prozent der Teilnehmer hatten sich für eine Abschaffung der Zeitumstellung entschieden – eine überwältigende Mehrheit davon plädierte für eine ganzjährige Sommerzeit. Allerdings: Von den 4,6 Millionen EU-Bürgern, die sich an der Onlinebefragung beteiligt hatten, kommen zwei Drittel aus Deutschland.

Repräsentativ ist das nicht. Und genau das findet etwa der Kommunikationswissenschaftler Carsten Reinemann problematisch. Vor allem aber, so Reinemann, fehle ein gesellschaftlicher Diskussionsprozess. Ohne einen solche sollten keine politischen Entscheidungen getroffen werden, mahnte er in der BR-Sendung Dossier Politik an.

Politik zwischen Sachpolitik und Kampagnen

Auch aus der Politik kommen Bedenken. Werner Langen, CDU-Europaabgeordneter, sagt, die Umfrage dürfe nicht die Entscheidungsgrundlage sein, jetzt müssten Experten zu Wort kommen.

"Weil die Mehrheit des Parlaments erst eine sachgerechte Vollanalyse haben will und keine Schnellschüsse aufgrund von emotionalen Kampagnen." Werner Langen, CDU-Europaabgeordneter

Experten sind bei Sommerzeit uneinig

Auch aus Fachkreisen kommt Kritik. Der Münchner Chronobiologe Till Roenneberg etwa, der die menschliche „innere Uhr“ erforscht, ist ein erbitterter Sommerzeit-Gegner und warnt, eine dauerhafte Zeitumstellung könne gesundheitliche Folgen haben.

Laut Roenneberg drohen Schlafprobleme, ein schlechteres Immunsystem und auch das Gedächtnis könne leiden. Begründung: Wenn die Sommerzeit ganzjährig gilt, dann müssen die Menschen an mehr Tagen im Dunklen aufstehen.

Andere Forscher geben zu bedenken, dass Depressionen nach der jährlichen Umstellung auf die Winterzeit zunähmen.

Wie auch immer. Jetzt, im Herbst, in zweieinhalb Wochen drehen wir die Uhr erst einmal eine Stunde zurück.