Die Italienwahl und Europa: Was kann Meloni bewegen?

Populisten jubeln - sie erwarten nach dem Wahlsieg des italienischen Rechtsaußenbündnisses starke Unterstützung bei ihrem Versuch, ein vermeintlich übergriffiges Europa zurückzudrängen. Proeuropäische Politiker hingegen bangen, sie befürchten schwere Zeiten für die Gemeinschaft.

Es wird komplizierter in Europa

Gut möglich, dass sowohl die Hoffnungen der einen als auch die Sorgen der anderen über die europäische Wirklichkeit hinausgehen. Es wird komplizierter. Aber auch die potentielle neue italienische Regierungschefin Giorgia Meloni muss sich an eingeübte Verfahrensmuster anpassen. Außerdem sind sich Europas Rechtspopulisten keineswegs einig und weit davon entfernt, einen schlagkräftigen Block zu formen.

Probleme bei Russland-Sanktionen?

Die EU-Staaten verhandeln gerade über Einzelheiten des nächsten Pakets von Sanktionen gegen Russland. Es geht darum, weitere Kreml-Unterstützer auf die Liste unerwünschter Personen zu setzen, einen Preisdeckel für russische Ölimporte in die EU einzuführen oder weitere Banken vom Zahlungsinformationssystem SWIFT auszuschließen.

Um neue Strafmaßnahmen zu beschließen oder alte zu verlängern, braucht es Einstimmigkeit der EU-Staaten. Die war bisher schon mühsam herzustellen, weil Ungarns Regierungschef Viktor Orban bremst. Jetzt könnte es zusätzliche Probleme geben mit einer Regierung in Rom, in der mit dem Lega-Vorsitzenden Matteo Salvini und Forza-Italia-Chef Silvio Berlusconi ausgewiesene Putin-Freunde sitzen. Meloni hat allerdings bisher betont, an den Sanktionen und der Ukraine-Hilfe festhalten zu wollen.

Auch grundlegende Reformen werden schwieriger

Mit einer Rechtsaußenregierung in Rom werden auch grundlegende Reformen der EU-Prozesse schwieriger, wie sie Olaf Scholz vorschweben. Der Bundeskanzler will Mehrheitsbeschlüsse statt Einstimmigkeit, um Blockaden einzelner Staaten zu vermeiden. Die haben in den vergangenen Jahren vor allem Ungarn und Polen errichtet. Sie könnten nun italienische Unterstützung bekommen.

Außerdem hat die Italien-Wahl die – ohnehin geringen - Hoffnungen auf eine EU-weite Asylreform zunichte gemacht. Als Innenminister verfolgte Lega-Chef Salvini einen harten Kurs in der Flüchtlingspolitik.

Kampf um Rechtsstaatlichkeit

Es ist kein Zufall, dass Orban und der polnische Premier Mateusz Morawiecki zu Melonis ersten Gratulanten zählten. Sie hoffen auf Rückendeckung aus Rom in ihrem Kampf um Grundwerte mit Brüssel. Gegen Budapest und Warschau laufen mehrere Verfahren wegen Rechtsstaatsverstößen, weil die ungarische Regierung zu wenig gegen Korruption tut und die polnische die Unabhängigkeit der Justiz einschränkt. Gegen beide Länder dürfte jetzt ein erfolgreiches Verfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge, das bis zum Entzug der Stimmrechte führen könnte, noch unwahrscheinlicher werden. Denn das müssten alle Mitgliedsstaaten mittragen, auch Italien.

Ebenfalls ungewiss ist, wie die neue Regierung in Rom im laufenden Verfahren der EU-Kommission gegen Ungarn abstimmen würde. Sollte Budapest keine Reformen einleiten, will Brüssel nämlich 7,5 Milliarden Euro Fördergelder einfrieren. Auch darüber müssten dann mehrheitlich die Mitgliedsstaaten entscheiden.

Rom ist auf Brüssels Hilfe angewiesen

Einen wichtigen Hebel hält die Kommission weiter alleine in der Hand: Brüssel entscheidet, ob Corona-Hilfen an die EU-Länder überwiesen werden und blockiert derzeit Milliardenzahlungen an Ungarn und Polen. Italien ist der Staat, der am meisten Geld aus dem Corona-Wiederaufbaufonds erwartet: 191 Milliarden Euro, davon knapp 70 Milliarden Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen.

Um an die Mittel zu kommen, hat der scheidende Regierungschef Mario Draghi einen detaillierten Ausgabeplan in Brüssel eingereicht, den die Kommission im Juni 2021 gebilligt hat. An dessen Vorgaben muss sich auch Draghis potentielle Nachfolgerin halten, wenn sie Geld aus Brüssel haben möchte. Nachverhandlungen, wie sie Meloni im Wahlkampf verlangt hat, sind ausgeschlossen.

Grundsätzlich ist der finanzielle Spielraum der künftigen italienischen Regierung denkbar gering angesichts einer Schuldenlast von 150 Prozent der Wirtschaftsleistung. Erlaubt sind nach bisherigen EU-Regeln 60 Prozent. Rom wird deshalb auch künftig die Unterstützung der Europäischen Zentralbank brauchen, konkret deren Aufkaufprogramm, das hochverschuldeten Euro-Ländern helfen soll, wenn sie unter Druck geraten. Die müssen dafür aber die finanzpolitischen Vorgaben der EU beachten. Das gilt auch für die künftige Regierung in Rom.

Europas Rechtsparteien setzen unterschiedliche Akzente

Die Rhetorik von Italiens Rechtsaußen-Allianz ähnelt der anderer Rechtspopulisten in Europa. Aber die Gemeinsamkeiten erschöpfen sich, wenn es um das Verhältnis zu Russland geht. Da liegen Welten zwischen Polens nationalkonservativer Regierungspartei PiS, die auf größtmögliche Distanz zu Putin geht, und der russlandfreundlichen AfD oder dem französischen RN von Marine Le Pen.

Auch bei möglichen Lösungen zum Thema Migration setzen Italiens Rechtsaußenparteien andere Schwerpunkte als die in Ungarn oder Polen. Bisher haben sich die ungarische Regierungspartei Fidesz und die PiS konsequent gegen einen europäischen Verteilungsschlüssel gewehrt, weil sie keine Migranten aufnehmen wollen, während Salvini als Innenminister genau darauf drängte, weil in Italien besonders viele Flüchtlinge aus dem Mittelmeer ankommen.

In Sachen stabiler Staatsfinanzen ticken skandinavische Rechtsparteien außerdem ganz anders als ihre ausgabenfreudigeren Pendants in südlichen Mitgliedsstaaten. Im EU-Parlament sind bisher jedenfalls alle Anläufe von Rechtsextremen und Populisten gescheitert, ein schlagkräftiges Bündnis zu schmieden. Es ist keineswegs ausgemacht, dass sich das mit einer Regierung Meloni ändern wird.