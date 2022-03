Die Grünen und die Sicherheit: Droht die Spaltung der Partei?

Waffenlieferungen in die Ukraine und Milliarden-Investitionen in die Rüstung, das gefällt nicht allen in der Grünen Partei, die in ihrem Bundestagswahlprogramm noch von "Abrüstung" und "Rüstungskontrolle" sprachen - gar eine breite öffentliche Debatte "über die veralteten Abschreckungsdoktrinen des Kalten Krieges" forderten.

89 Parteimitglieder, die sich dem linken Flügel zuordnen, haben einen offenen Brief an die grüne Parteispitze verfasst, in dem sie ein Ende der Waffenlieferungen fordern. Trotzdem ist das eine Minderheit bei deutlich über 100.000 Mitgliedern. Wie ist die Stimmung sonst in der Partei, gerade beim linken Flügel?

Grüne Jugend-Sprecher irritiert

Die 100 Milliarden Euro-Ankündigung habe viele Grüne überrascht, sagt Max Retzer. Er ist Sprecher der Grünen Jugend in Bayern. 30 Abgeordnete im Bundestag vertreten die Belange der bundesweiten Organisation. Trotzdem: Gehört habe er vorher nichts. "Das ist keine Art, wie man in der Regierung miteinander umgehen sollte. Ich hoffe, dass das das erste und letzte Mal ist, dass so etwas passiert." Die Debatte hat er live verfolgt, er sei irritiert gewesen, sagt er im Gespräch mit BR24.

"Woher soll dieses Geld kommen?"

"Wir können erstens nicht verstehen, woher dieses Geld kommen soll, nachdem uns jahrelang gesagt wurde, es gebe kein Geld für Klimaschutz, ÖPNV und Co. Zweitens verstehen wir nicht, wie das der Ukraine akut helfen soll, da die Investitionen erst in einigen Jahren Wirkung zeigen. Schon jetzt bekommt die Bundeswehr jedes Jahr viele Milliarden im Bundeshaushalt und ist trotzdem nicht einsatzfähig."

In einer Sache ist er auf der Seite der Bundesregierung: Auch wenn Retzer die Waffenlieferungen in die Ukraine als "heikles Thema", gerade im Kontext der deutschen Geschichte, sieht, er unterstützt sie – aber nur, weil mit Russland keine Diplomatie möglich ist. Er könne verstehen, dass man in Krisensituationen in politischen Machtpositionen Dinge anders bewerten muss.

Retzer fordert Hälfte für nicht-militärische Projekte

Trotzdem: Gemeinsam mit unter anderem den Jusos, der Jugend-Organisation der SPD, hat die Grüne Jugend sich nach dem ersten Schock sofort dagegen positioniert, das Sondervermögen in die Aufrüstung zu stecken. Retzer fordert, die Abmachungen des Koalitionsvertrages einzuhalten – das heißt: "Mindestens die Hälfte, also 50 Milliarden, müssen dann in humanitäre Hilfe und nicht-militärische Projekte gesteckt werden." Am liebsten würde er das Geld aber in Erneuerbare Energien und Wasserstoffforschung investieren, um energiepolitisch unabhängiger zu werden.