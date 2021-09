Die Generationenfrage: "Menschen über 60 bestimmen"

"Es ändert sich gar nichts." Landwirtin Irina Primbs fühlt sich nach der Bundestagswahl desillusioniert. Erneut haben SPD und Union die meisten Stimmen erhalten. Auch, wenn die Parteien es ausschließen, könnten sie also theoretisch wieder eine Große Koalition bilden. Eigentlich hätte Irina Primbs sich aber in der Politik ein Umdenken gewünscht.

Das hat die 41-Jährige im neuen Format "Die Generationenfrage" von BR24 und Münchner Runde gesagt – insbesondere in der Agrarpolitik. Sie betreibt einen Hof mit 100 Milchkühen in Straubing. Dort würde sie gern mehr in das Tierwohl investieren, doch finanziell lohne sich das nicht. Die Politik würde sie nicht unterstützen. Auch keine der jetzt möglichen neuen Koalitionen nicht.

Polit-Krimi in Berlin: Wie geht es weiter? Darüber diskutiert die Münchner Runde am morgigen Mittwochabend (29.09.) um 20:15 Uhr im BR Fernsehen und auf BR24.

Dass die Union so schlecht wie noch nie bei einer Bundestagswahl dasteht, überrascht Primbs nicht, denn: "Es gibt keinen würdigen Nachfolger für Merkel."

Chance für Grüne und FDP

Während Irina Primbs den Wahlabend bei ihren Kühen im Stall verbracht hat, läuft bei Klaus Bartl im Gasthaus laute Musik von Marianne Rosenberg: "Ist es wahre Liebe? … Er gehört zu mir …" Bartl freut sich im Gegensatz zu Primbs über das Wahlergebnis. Der 54-Jährige arbeitet als Hotelier und Gastronom in München, beschreibt sich selbst als "liberalen Geist". Dass die kleineren Parteien Grüne und FDP vermutlich an der Regierung beteiligt sind, wird dem Land guttun, sagt er. "Ich bin froh, dass die Personalien jetzt hoffentlich mal in den Hintergrund treten. Dass wir uns über Sachthemen mehr unterhalten können."

Verschwunden sind die Personal-Diskussionen aber natürlich nicht, im Gegenteil: Den CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet sieht Klaus Bartl ebenso skeptisch wie Irina Primbs. Er sagt: "Es fällt mir etwas schwer, mir einen Herrn Laschet als Regierungschef im Reigen der Mächtigen dieser Welt vorzustellen." Klaus Bartl hofft nun, dass die Koalitionsverhandlungen schnell abgeschlossen sind: "Hoffentlich haben wir nicht Weihnachten immer noch die Unklarheit, wer unser nächster Kanzler wird."

Ernüchterung über die Klimapolitik

Egal, wer Kanzler wird – die Klimaaktivistin Lisa Poettinger aus München ist über das Wahlergebnis "schockiert". Die 25-Jährige engagiert sich bei Extinction Rebellion, geht auf Demonstrationen und hat den Wahlkampf für die Linke unterstützt. Für sie sind Klimaschutz und Klimagerechtigkeit die zentralen Themen in der heutigen Zeit – doch sie traut keiner der gewählten Parteien zu, Lösungen für diese Themen zu finden: "Das Ergebnis ist absolut erschütternd, was unsere Zukunft und soziale Gerechtigkeit angeht." Für Lisa Poettinger steht deshalb fest, dass sie weiterhin auf der Straße dafür kämpfen wird.

Die Studentin meint zudem, dass das Ergebnis Gerechtigkeitsfragen über das Wahlrecht aufwirft: "Wie kann es sein, dass vor allem Menschen über 60 über die Zukunft von jungen Menschen bestimmen? Junge Menschen, die sich in der Corona-Pandemie wahnsinnig zurückgenommen haben, um deren Leben zu beschützen?" Das sollten die Deutschen ihrer Meinung nach hinterfragen.

3 Generationen, 3 Perspektiven? In Die Generationenfrage, einem neuen Format von BR24 und Münchner Runde, debattieren drei Menschen aus drei Generationen über die Parteiprogramme.