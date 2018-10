Die Geiselnahme von Köln hätte wohl verhindert werden können

Noch ist der Geiselnehmer von Köln nicht vernehmungsfähig: Er liegt nach einem Kopfschuss im Koma. Wie der 'Kölner Stadt-Anzeiger' berichtet, hätte der 55-jährige Mann aus Syrien schon vor drei Jahren abgeschoben werden können.

Bamf versäumt Frist zur Rücküberstellung

Anfang 2015 soll Mohammad A.R. in die EU eingereist sein und einen Asylantrag in Prag gestellt haben. Von dort aus ist er offenbar im März nach Deutschland weitergereist. Zwei Wochen später stellte er wieder einen Asylantrag, diesmal beim Bamf.

Nach dem Dublin-Abkommen hätte Deutschland den Syrer nach Tschechien zurückschicken müssen. Aber das Bamf soll die entsprechende Frist versäumt haben. Danach war die sogenannte "Rücküberstellung" nicht mehr möglich. Also erkannte das Bamf im Juni 2015 die Flüchtlingseigenschaft des Syrers an: Mohammad A.R. lebt seitdem legal in Deutschland und seit Juli 2015 in Köln.

Bundesanwaltschaft vermutet terroristisches Motiv

Am Montag hatte der Mann einen Brandanschlag auf ein Schnellrestaurant im Hauptbahnhof von Köln verübt. Dabei wurde ein 14-jähriges Mädchen schwer verletzt. Danach verschanzte sich der Täter in einer Apotheke und nahm eine Frau als Geisel. Zwei Stunden später wurde er von der Polizei überwältigt, dabei traf ihn ein Schuss in den Kopf.

Die Bundesanwaltschaft schließt ein terroristisches Motiv nicht aus. Sie ermittelt wegen zweifachen Mordversuchs und gefährlicher Körperverletzung. Zeugenaussagen zufolge hatte Mohammed A.R. unter anderem behauptet, er sei Mitglied der Terrormiliz 'Islamischer Staat".