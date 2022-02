"Die Front ist im ganzen Land" – Kampf und Flucht in der Ukraine

Als in den frühen Morgenstunden am Freitag der Beschuss auf Kiew beginnt, befindet sich Roman Schell auf der Flucht. Über Umwege, hauptsächlich kleinere Landstraßen, schlägt sich der freie Journalist seit gestern von der ostukrainischen Stadt Charkiw in Richtung Lviv durch, um dort über die polnische Grenze zu kommen - zusammen mit zehntausenden anderen Menschen.

"Die Autobahnen und Landstraßen sind rappelvoll", berichtet Schell am Morgen bei BR24live, "es könnten auch hunderttausende sein." Mit einem kleinen Konvoi hatte er sich am Donnerstagmorgen auf den Weg gemacht.

Fluchtwege schließen sich

Über welchen Weg die Menschen das Land verlassen, sei oftmals eine Frage von Stunden und hänge davon ab, wo die russischen Truppen angreifen. "Ein Fluchtweg kann in den nächsten Stunden schon dicht sein", erzählt Schell. Er und ein kleiner Konvoi aus Kindern und Betreuern machen einen großen Bogen um Militärstützpunkte und Munitionslager, denn dort droht aktuell die größte Gefahr abseits von Kiew.

Ist der ukrainische Präsident das Ziel?

Die ukrainische Hauptstadt steht seit den frühen Morgenstunden unter Beschuss, es wird vermutet, dass dort Präsident Wolodymyr Selenskyj das Ziel ist. Das berichten mehrere Agenturen unter Berufung auf Geheimdienste. Mit dem Angriff wolle Russland in Kiew den Weg für eine russlandfreundlichere Regierung frei machen, so die Analyse von Ingo Lierheimer, dem Leiter der BR-Politik-und-Hintergrund-Redaktion.

Das Land dauerhaft zu besetzen sei allerdings nicht möglich mit der Anzahl an Streitkräften, die Russland dort aktuell zur Verfügung hat, so Lierheimer.

Schell: Überraschend starker Widerstand der ukrainischen Armee

Viele Ukrainer hätten große Angst und seien angesichts der russischen Angriffe überrascht, wie stark der Widerstand ihres eigenen Militärs ausfalle, schildert Roman Schell im BR24live weiter. Noch würden die russischen Attacken mancherorts erfolgreich zurückgedrängt.

Der Erfolg der ukrainischen Armee liege auch daran, dass tausende Männer seit Jahren an der innerukrainischen Front im Osten Kriegserfahrung gesammelt hätten: "Viele Männer sind hier bereit zu kämpfen", so Schell. Am Donnerstag hatte Präsident Selenskyj alle Wehrpflichtigen und Reservisten zum Dienst an der Waffe gerufen, männliche Ukrainer zwischen 18 und 60 dürfen die Ukraine nicht mehr verlassen.