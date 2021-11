"Die Frauen werden zum Teil regelrecht hingerichtet"

"Teilweise bin ich emotional so ausgelaugt, dass ich mich nur noch ins Bett legen und mich mit irgendwas beschäftigen möchte, was in keinster Weise irgendetwas mit Gewalt zu tun hat", erzählt Emine Akbaba. Die 33-jährige Fotografin aus Hannover dokumentiert Femizide, Frauenmorde, in der Türkei. Dafür reist sie seit 2016 regelmäßig durch das ganze Land, trifft sich mit Angehörigen der Opfer, mit Überlebenden und besucht auch immer die Tatorte, um sie zu fotografieren.

Einer der ersten, den sie aufsuchte, lag in der Stadt Mersin, im Süden der Türkei. "Diese Situation war total surreal für mich. Ich stand an diesem Tatort, unter einem Orangenbaum und es duftete dezent, das Wetter war wunderschön, in der Nähe spielten Kinder und alles, was mir durch den Kopf ging war: Hier wurde einer Frau von ihrem Ehemann die Kehle durchgeschnitten." Für sie sei das der Moment gewesen, wo sie beschlossen habe, die Geschichten der Frauen zu dokumentieren, als Archiv und Spiegel für die Gesellschaft, die gerne wegsehe.

Taten werden oft verharmlost

Nach wie vor werde die Schuld oft bei den Frauen selbst gesucht, erzählt Emine Akbaba. Taten würden romantisiert und mit Ehre oder Leidenschaft gerechtfertigt. Laut der Frauenrechtsorganisation "Wir werden Femizide stoppen" wurden 2021 bisher mindestens 350 Frauen in der Türkei von einem Mann umgebracht. Die Konsequenzen sind dabei oftmals gering, beklagen Frauenrechtlerinnen und Anwältinnen: Ermittlungen dauerten unverhältnismäßig lange oder verliefen im Sand, Strafen fielen mild aus, manche Täter kämen bei guter Führung bereits nach einigen Jahren wieder frei.

Oft beginnt für Familien oder überlebende Frauen dann der Alptraum erneut. So auch im Fall von Mutlu Kaya. 2015 wird die damals 19-Jährige in der Türkei über Nacht bekannt, als sie an einer Talentshow teilnimmt und die Nation mit ihrer Stimme verzaubert. Ihr Ex-Freund beginnt sie zu stalken und zu bedrohen, spricht von Ehrverletzung durch ihre öffentlichen Gesangsauftritte. Eines Abends taucht er vor ihrem Haus auf und schießt ihr in den Kopf.

Die junge Frau überlebt schwer verletzt und gezeichnet. Emine Akbaba, die Mutlu Kaya zu Hause in der Stadt Diyarbakir, im Südosten der Türkei, besucht hat, erzählt von Drohnachrichten aus dem Gefängnis heraus: "Wenn er wieder aus dem Gefängnis raus sei, werde er seine Tat zu Ende führen. Und das ist das alltägliche Leben vieler Frauen in der Türkei. Dass sie, wenn sie ein individuelles, selbstbestimmtes Leben führen wollen, mit dem Tod bedroht werden."

Türkische Regierung steigt aus "Istanbul Konvention" aus

Die türkische Politik steuert nicht dagegen, im Gegenteil: Zum 1. Juli dieses Jahres stieg Erdogans AKP-Regierung aus der sogenannten "Istanbul Konvention" aus, die Frauen und Kinder vor Gewalt schützen soll, unter anderem durch schärfere strafrechtliche Verfolgung der Täter. Die Entscheidung für den Ausstieg traf der türkische Staatspräsident im März im Alleingang – über Nacht erließ er ein Dekret. Er kam damit islamisch-konservativen Kreisen entgegen, die behauptet hatten, die Konvention bedrohe die traditionelle türkische Familie und fördere Scheidungen sowie Homosexualität.

"Die Türkei hat die Uhr für Frauenrechte damit um zehn Jahre zurückgestellt", kritisierte Agnès Callarmard, Generalsekretärin von Amnesty International damals. Der Austritt sei erschreckend und einmalig: Noch nie zuvor sei laut Callarmard ein Mitglied des Europarats aus einer internationalen Menschenrechtskonvention ausgetreten. Die Entscheidung sei eine gefährliche Botschaft an die Täter.

Als bekannt wurde, dass die Türkei die Istanbul-Konvention verlasse, seien innerhalb der folgenden 48 Stunden sechs Frauen umgebracht worden. "Das war während meiner Recherche ein Rekordwert", erzählt Fotografin Emine Akbaba. "Die Frauen werden zum Teil regelrecht hingerichtet. Sie werden verbrannt, geköpft, erhängt, erwürgt. Ihre Leichen werden zerstückelt, mit Beton übergossen, das hat bestialische Formen angenommen."

Fotografin dokumentiert 35 Fälle von Femizid in der Türkei

Rund 35 Fälle hat Emine Akbaba in den vergangenen fünf Jahren vollständig dokumentiert. Ihr aktueller Fall ist die 24-jährige Eda. Ihr Freund behauptet, sie habe sich selbst erhängt, die Obduktion läuft noch immer. Doch Eda habe kurz vor ihrem Tod eine Sprachnachricht an eine Freundin geschickt, die Mutter hat sie der Fotografin vorgespielt: "Sie hat ihren Namen genannt und gesagt: Sollte mir etwas passieren, dann ist es nicht mein Eigenverschulden. Der Täter ist Ebubekir M.." Sieben Wochen später wurde die junge Frau auf ihrem Dachboden tot aufgefunden.

Kommendes Jahr will Emine Akbaba ihr Femizid-Projekt erst einmal abschließen: Mit einem Bildband, in dem sie die Geschichten der ermordeten Frauen erzählen will. "Es muss darüber gesprochen werden. Und wenn ich nur ein paar Menschen damit erreiche und ein Bewusstsein schaffe, war es das wert."