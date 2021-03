Die Firmenbeteiligungen des Tobias Zech

Zuletzt hatte der CSU-Bundestagsabgeordnete Tobias Zech wegen möglicher "Interessenkollisionen" sein Mandat und seine Parteiämter niedergelegt. In diesem Fall geht es zwar nicht um Maskengeschäfte, aber um den Vorwurf, Mandat und unternehmerische Tätigkeit miteinander verquickt zu haben.

Auf der Webseite des Deutschen Bundestags ist in der Rubrik Abgeordnete unter "Tobias Zech" aufgelistet, welche entgeltlichen Tätigkeiten Zech neben seinem Mandat ausübt und auch an welchen Firmen er beteiligt ist.

Berater, Geschäftsführer und Teilhaber

Bei Zech findet sich die Münchner Firma Beceptum International GmbH. Im mazedonischen Wahlkampf war Zech 2016 beratend für die konservative Regierungspartei VMRO tätig, nahm parallel aber auch einen Wahlkampftermin als Abgeordneter wahr. Diese mögliche "Interessenkollisionen" führte nun zur Mandatsniederlegung des CSU-Bundestagsabgeordneten.

Zum anderen finden sich auf der Homepage des Bundestages Angaben zu einer weiteren Zech-Firma, die Beceptum Assets & Investments GmbH mit Sitz in Gmund am Tegernsee. Dort ist der Einzelhandelskaufmann und Betriebswirt Zech Geschäftsführer. Interessant ist, dass Zech an beiden Firmen auch Beteiligter ist. An der Firma vom Tegernsee und auch an der Münchner Firma hält er ein Drittel der Anteile.

Während durch die neue Affäre bekannt wird, dass Zech mit seiner Firma Beceptum International GmbH einen mazedonischen Politiker beraten hat - was möglicherweise mit seinem politischen Mandat nicht vereinbar sein könnte - bleibt den Wählerinnen und Wählern verborgen, ob es bei der geschäftlichen Tätigkeit in der Beceptum Assets & Investments GmbH zu Interessenkollisionen kommen kann.

Firmenbeteiligungen bleiben im Dunkeln

Dort heißt es: Gegenstand des Unternehmens Beceptum Assets & Investments GmbH sei der Erwerb, Halten, Veräußerung und Verwaltung von direkten oder indirekten Beteiligungen an anderen Gesellschaften oder Unternehmen, Halten und Verwalten eigenen Vermögens sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Angelegenheiten, jeweils im In- und Ausland.

Es sei mit solchen Firmenbeteiligungs-Konstruktionen nicht überprüfbar, ob unternehmerische Aktivitäten und die Ausübung eines Abgeordneten-Mandates strikt getrennt gehalten werden könnten, kritisiert Timo Lange Lobby Control im Interview mit dem ARD Politmagazin Report München. Die Offenlegungsregeln für Abgeordnete, müssten, "wenn sie an Unternehmen beteiligt sind, deutlich ausgeweitet werden. Es muss einfach transparent werden, wenn Abgeordnete an Unternehmen beteiligt sind".

Eine Auswertung des ARD-Politmagazins report München und der Augsburger Allgemeinen zeigte zu Wochenbeginn, dass mit Georg Nüßlein und Tobias Zech mindestens 13 Bundestagsabgeordnete eine solche Beteiligungs-Konstruktion wählen.

Forderung nach mehr Transparenz

Pikant: Da nach den gegenwärtigen Verhaltensregeln des Bundestages Beteiligungen erst ab 25 Prozent angegeben werden müssen, ist nicht überprüfbar, wie viele Bundestagsabgeordnete Anteile an Beteiligungsgesellschaften halten.

Das müsse deutlich abgesenkt werden, so Timo Lange. "Auch die Einkünfte, die aus solchen Unternehmensbeteiligungen erzielt werden, müssen offengelegt werden. Dazu gehören auch Aktienoptionen. Und nur so lassen sich dann mögliche Beziehungen zwischen diesen Interessen aus der Unternehmensbeteiligung und der politischen Tätigkeit erkennen und dann auch diskutieren."