Die Essiggurke im Christbaum – angeblich Erfindung aus Bayern

Die "Christmas Pickle" hängt an jedem guten amerikanischen Christbaum. Wer sie trotz Tarnfarbe zuerst entdeckt, bekommt ein zusätzliches Geschenk oder hat zumindest im folgenden Jahr besonderes Glück. Verrückt: Die Amerikaner glauben, die Weihnachtsgurke sei eine deutsche Tradition. Nur irgendwie komisch, dass in Deutschland kaum einer darüber Bescheid weiß.

Der dankbare Bayer Hans Lauer und seine Essiggurke

Die Geschichte, die ARD-Korrespondentin Verena Bünten in den USA immer wieder hört, geht so: Ein aus Bayern stammender Auswanderer namens Hans Lauer soll im Amerikanischen Bürgerkrieg auf Seiten der Nordstaaten gekämpft haben. 1864, als Kriegsgefangener kurz vor dem Hungertod wünschte er sich so sehr, noch einmal eine seiner geliebten Gewürzgurken zu essen. Ein Wärter soll ihm voller Barmherzigkeit am Heiligen Abend die ersehnte Essiggurke verschafft und ihn so am Leben erhalten haben.

Nach Kriegsende soll Lauer zu seiner Familie zurückgekehrt sein – und fortan zu Weihnachten stets eine Gurke an den Weihnachtsbaum gehängt haben. Was an der Geschichte wirklich dran ist, weiß keiner so recht.

Die Amerikaner leben diese angeblich bayerische Tradition jedenfalls mit großer Freude aus. Und groß ist gar kein Ausdruck: In Pittsburg, der Heimatstadt eines bekannten Ketchup- und Gurkenrelish-Herstellers, ist der Kult derzeit in Form einer zehn Meter hohen, aufgeblasenen Essiggurke mitten in der Innenstadt zu sehen. Einfach "dill-lightful", diese deutsche Tradition!