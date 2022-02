Die Ersten des Staates: Deutschlands Bundespräsidenten

Walter Scheel (1974 -1979)

Der einzige Präsident, der es in die Hitparade schafft. Mit "Hoch auf dem Gelben Wagen" tritt er im Fernsehen auf und bleibt nicht weniger als 15 Wochen in den Charts. Seine mächtige Konkurrenz dort unter anderem: Lobo ("I'd love you to want me"), Sweet ("Teenage rampage"), Mireille Mathieu ("La Paloma Ade") und Nazareth ("This Flight tonight").

Scheel bringt rheinischen Frohsinn in die Bonner Villa Hammerschmidt, den damaligen Sitz des Bundespräsidenten. Seine wichtigsten politischen Akzente hatte er allerdings vorher gesetzt: Als Außenminister und FDP-Chef war er neben Willy Brandt einer der Architekten der neuen Ostpolitik.

Der wohl schwierigste Moment seiner Amtszeit: Bei der Trauerfeier für Hanns Martin Schleyer muss er ebenso erschüttert wie hilflos die Angehörigen um Vergebung bitten. Die RAF hatte den Arbeitgeberpräsidenten entführt und später ermordet, weil der Staat den Forderungen der Terroristen nicht nachgegeben hatte.