"Game of Thrones"-Spin-Off: Die Drachen kehren zurück

Sie war eine der erfolgreichsten Fantasy-Serien des US-Senders HBO: "Game of Thrones". Die Erstausstrahlung erfolgte 2011, sie Serie lief über mehrere Jahre in acht Staffeln. Die letzte Folge wurde am 20. Mai 2019 in Deutschland erstausgestrahlt. Nun teilte das Unternehmen auf Twitter mit, dass zumindest die Drachen zurückkehren. Zusammen mit der Ankündigung von "House of the Dragon" wurden auch zwei Konzeptbilder von Drachenfiguren veröffentlicht.