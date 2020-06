Die Deutschen und die USA: Das Ansehen schwindet

Die USA standen einst wie kein anderes Land für Freiheit und Demokratie. Jetzt scheint sich das Bild zu ändern. Umfragen ergeben einen rapiden Ansehensverlust der USA bei den Deutschen – nicht erst seitdem der Afroamerikaner George Floyd durch US-Polizeigewalt ums Leben kam. Dieser Ansehensverlust könnte Ländern wie China wiederum nützen.

Umfrage zeigt Entfremdung zu USA

Laut einer Umfrage der Körber-Stiftung und des amerikanischen Pew Research Center ist China nun fast gleichauf mit den USA in der Gunst der Deutschen. Auf die Frage, was wichtiger für Deutschland ist – enge Beziehungen zu den USA oder zu China, halten 37 Prozent der Deutschen noch zum traditionellen Bündnispartner, den Vereinigten Staaten. 36 Prozent der Befragten aber entscheiden sich für enge Beziehungen zu China. Im September 2019 fiel die Antwort auf dieselbe Frage mit 50 Prozent zu 24 Prozent noch deutlich zugunsten der USA aus.

Imageverlust durch Corona

Eine der Gründe für den Imageverlust der USA könnte auch in der Corona-Krise liegen. In der Befragung gaben 73 Prozent der Deutschen an, ihre Meinung von Amerika habe sich durch die aktuelle Corona-Krise verschlechtert. China sehen hingegen nur 36 Prozent kritischer als zuvor. Das Verhalten der USA in der Corona-Pandemie habe bei vielen das Meinungsbild negativ beeinflusst, erklärt Nora Müller von der Körber-Stiftung.

"Ein Grund ist die Art und Weise, wie die USA als Akteur oder eben Nicht-Akteur in der Corona-Krise wahrgenommen wurden." Nora Müller, Leiterin Internationale Politik Körber-Stiftung

Das Krisenverhalten der USA habe sich stark verändert, sagt Nora Müller. In früheren, vergleichbaren Gesundheitskrisen habe sich Amerika im Gegensatz zu heute als globale Führungsmacht an die Spitze gestellt.

China gewinnt an Ansehen

China hingegen hat sich trotz der Probleme in Hongkong offenbar in der Corona-Krise besser verkauft. Ein Viertel der Deutschen gibt in der Befragung der Körber-Stiftung sogar an, vor dem Hintergrund der Pandemie ein positiveres Bild von China gewonnen zu haben. Ein erstaunliches Umfrageergebnis, wenn man bedenkt, dass China keine Demokratie ist, sondern ein Einparteiensystem hat, das weder Menschenrechte noch Pressefreiheit in unserem Sinn kennt. Den Zuspruch für China erklärt sich Nora Müller von der Körber-Stiftung damit, dass China die internationale Politik zunehmend mitgestalte.

Proteste gegen Rassismus

Gegen Rassismus sind zuletzt auch in Deutschland viele Menschen auf die Straßen gegangen. Etwa 25.000 waren es vergangen Samstag allein in München auf dem Königsplatz. Auslöser ihres Protests ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd, der durch Polizeigewalt in den USA starb. Viele sehen in den Protesten mehr als das Gedenken für Floyd, wie Maggie und Thilo Schuster. Die beiden haben sich in den USA kennen gelernt und leben seit zehn Jahren in München.

"Der Protest richtet sich nicht gegen die USA an sich, mehr gegen Trump und die Regierung, die so was noch teilweise fördert und antreibt." Thilo Schuster

"Die meisten Amerikaner sind gegen Trumps Verhalten gegenüber dem Rest der Welt. Das kann man ganz klar sagen." Maggie Schuster

Maggie und Thilo Schuster bemerken schon länger, dass sich das Bild der USA in Deutschland verändert. Amerika gelte für viele Bundesbürger nicht mehr als engster Verbündeter oder gar als Vorbild, stellen sie fest. Das liegt ihrer Meinung nach vor allem am Verhalten von US-Präsident Donald Trump. Sie hoffen, dass die Protestwelle der Anfang einer neuen transatlantischen Bewegung ist. Dann, so hoffen sie, würde sich auch das USA-Bild wieder verbessern. Denn für das deutsch-amerikanische Pärchen gehören Deutschland und die USA untrennbar zusammen.