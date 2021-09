Die Deutschen haben Angst ums Geld - aber nicht sehr

Wer die Präsentation der R+V Versicherung verfolgt, bekommt es erstmal mit der Angst zu tun: Ist es wirklich so schlecht bestellt um die Stimmung in Deutschland? Rund 2.400 Menschen hat die Versicherung zwischen Mai und Anfang Juli dieses Jahres dazu befragt, was ihnen am meisten Sorgen bereitet.

Angst vor Inflation und Verschuldung? Nicht wirklich!

Die drei Top-Ängste haben mit Geld zu tun: Jeder zweite Befragte fürchtet, dass Steuern erhöht und wegen Corona Leistungen gekürzt werden könnten. Außerdem sorgen sich viele vor steigenden Lebenshaltungskosten und dass wegen der EU-Schuldenkrise jeder mehr zur Kasse gebeten wird.

Der Politikwissenschaftler Manfred Schmidt von der Universität Heidelberg, der die Untersuchung der Versicherung seit fast 20 Jahren begleitet, attestiert den Deutschen eine große Inflationsangst, weil Preissteigerungen etwa im Supermarkt, an der Tankstelle oder bei den Mieten sichtbar würden. Die Politik, kritisiert Schmidt, mache "einen großen Bogen um die Themen Staatsverschuldung und Inflation" und schenke "den Bürgern keinen reinen Wein ein".

Vergleichsweise niedrige Werte

Wer allerdings genauer hinschaut, stellt fest: Es gibt so gut wie keine Veränderungen zum Vorjahr. Und in der Vergangenheit hatten die Bundesbürger im Schnitt schon deutlich größere Sorgen, dass ihnen das Geld ausgeht. Vor allem nach der Einführung des Euro 2002 und auch nach der Finanzkrise 2008 war die Angst vor einem finanziellen Verlust deutlich größer. Bei der jetzigen Befragung zeigt sich dagegen: Die Angst vor Arbeitslosigkeit oder einem Zusammenbruch der Wirtschaft ist ziemlich gering.

Das gilt auch für die Sorgen, die auf den weiteren Rängen in der Erhebung folgen. 45 Prozent der Befragten glauben, dass der Staat durch Geflüchtete überfordert werden könnte, oder dass es Spannungen durch den Zuzug von Ausländern geben könnte. Im Osten sind die Sorgen größer als im Westen Deutschlands. Doch auch diese Werte waren in den letzten Jahren schon deutlich höher.

Hier zeigt sich allerdings auch ein Schwachpunkt der Befragung: Sie wurde vor der Afghanistan-Krise durchgeführt, womöglich würden die Antworten jetzt schon wieder anders ausfallen. "Ich glaube, das ist nicht entscheidend", verteidigt Schmidt jedoch die Ergebnisse der Umfrage. Seine Begründung: Es sei ja noch unklar, "was sich denn am Ende in Afghanistan tut, und wie groß die Zahl derjenigen ist, die auswandern wollen oder müssen und dann auch rauskommen".

Befragung vor der Flutkatastrophe

Auch bei einer weiteren Frage ist die Erhebung nicht auf dem neuesten Stand: 41 Prozent der Befragten zeigten sich besorgt über Naturkatastrophen und Wetterextreme. Doch die Befragung war schon vor der Jahrhundertflut im Westen Deutschlands abgeschlossen.

Die R+V Versicherung hat eine zusätzliche Online-Befragung nachgeschoben, die aber nicht vergleichbar ist mit den Erhebungen aus den letzten Jahren. "Es ist Glaskugel-Leserei wie Sie sehen", muss Brigitte Römstedt, die Leiterin der Befragung zugeben. Sie bezieht sich dabei auf die Frage, ob Frauen grundsätzlich ängstlicher als Männer sind - und doch ist ihre Aussage symptomatisch für die gesamte Befragung.

Ein Grundproblem ist das Setting an sich: Wer mit der Frage konfrontiert wird: Wie groß ist Ihre Angst vor einem "Hinterherhinken bei Digitalisierung" oder vor einer "Drogensucht der eigenen Kinder", der hat diese Sorgen womöglich noch nie bei sich selbst gesehen, und soll plötzlich auf einer Skala von eins bis zehn dazu Stellung nehmen. Wie sehr diese Ängste in der Lebenswirklichkeit der Menschen wirklich eine Rolle spielen, steht auf einem anderen Blatt. Außerdem haben die Befragten keine Möglichkeit, Fragen, die ihnen besonders wichtig sind, stärker zu werten als andere.

Da aber seit 1992 fast jedes Jahr die gleichen Ängste abgefragt werden, bleibt zumindest ein einigermaßen vergleichbarer Durchschnittswert. Der ist dieses Jahr so niedrig wie nie. Allzu negativ blicken die Deutschen also offenbar nicht in die Zukunft. Was für die Bundesbürger gut ist, könnte wiederum den Versicherern Angst machen. Denn wer keine Angst hat, versichert sich womöglich seltener.