Die deutsche Corona-Politik :alternativlos oder Staatsversagen?

Testen, Impfen, Schule, Lockdown, Dritte Welle: Die Liste an Dingen, die in Deutschland nicht gut laufen, wird immer länger. Und die Kritik daran lauter und heftiger: In den trending topics auf Twitter findet sich häufig der Hashtag #Staatsversagen. Es posten also immer mehr Menschen dazu Kurznachrichten im Netz.