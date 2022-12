Die Deutsche Bahn: Unpünktlich wie nie

Die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag wollte es genau wissen: Sie fragte das Bundesverkehrsministerium unter anderem nach der Entwicklung des Bahnverkehrs in den Jahren 2015 bis 2021. Und nach den Verspätungen im Fern- und Nahverkehr im Zeitraum Mai bis September 2022.

Fernzüge der Deutsche Bahn: 2022 mehr Verspätungen

Die Antwort schlüsselt die Zahlen nach Regionen auf. Im Südosten, also in Bayern, lag die Pünktlichkeitsquote zwischen Mai und September 2022 zwischen einem Maximum im Mai (79,3 Prozent und einem Minimum im August (63,0 Prozent). Im Vergleichszeitraum 2020 hatten diese Werte noch zwischen 91,9 Prozent (Mai) und 83,5 Prozent (August) gelegen. Im Monat August war dieses Jahr also fast ein Drittel der Fernzüge in Bayern unpünktlich.

Allerdings sah die Lage in den anderen Regionen Deutschlands noch düsterer aus. Den Tiefstwert verzeichnet die Region West, also vor allem Nordrhein-Westfalen. Hier kamen im August dieses Jahres nur 48,4 Prozent der Fernzüge pünktlich ans Ziel. Im Klartext: mehr als jeder zweite Zug im Westen war unpünktlich.

Regionalverkehrszüge schneiden etwas besser ab

Etwas besser ist die Lage beim Regionalverkehr. Hier ist die Pünktlichkeitsquote ohnehin höher. Im Südosten betrug sie im Mai 2020 98 Prozent im Mai 2022 95,8 Prozent. Der Tiefstwert im August 2020: 96,2 Prozent, im August 2022 89,7 Prozent. Dabei gibt es allerdings regionale Unterschiede: in Landshut etwa war im Juli jeder dritte Zug unpünktlich.

Was ist der Grund für die vielen Verspätungen?

Vermuten könnte man, dass der in ganz Deutschland hohe Krankenstand auch durch Ausfälle beim Bahnpersonal für Verspätungen sorgt. Die überraschende Auskunft der Bahn: Ausfälle bei Personal haben von Januar bis Oktober 2022 375.000 Verspätungsminuten verursacht. Das sind allerdings lediglich 0,3 Prozent aller Verspätungen. Der Löwenanteil davon entfällt auf den Güterverkehr. Die extremen Verspätungen der Fernzüge haben offenbar andere Gründe.

Infrastruktur jahrzehntelang vernachlässigt

Anfang des Jahres schätzte Bahnchef Richard Lutz den Investitions-Rückstau bei der Bahn auf fast 60 Milliarden Euro. Jahrzehntelang wurde zu wenig in Schienen, Stellwerke, Weichen, Brücken und Bahnhöfe investiert. Das hatte auch mit dem einst geplanten Börsengang der Bahn zu tun. Und dem langen de-facto-Primat für die Straße in der Verkehrspolitik. Die Folge: Vielerorts ist das Netz der Bahn auf Verschleiß gefahren worden, manche Strecken oder Brücken kann man nicht mehr reparieren, sondern nur noch neu bauen. Jetzt soll endlich alles anders werden, allein in diesem Jahr investiert die Bahn 13,6 Milliarden Euro. Die Folge: Baustellen überziehen das Land. Und bremsen den Bahnverkehr.

Viele Langsam-Fahrstrecken bremsen die Züge

Nicht nur die Baustellen sind ein Problem. An vielen Streckenabschnitten muss langsam gefahren werden, teilweise im Schritttempo. Aus Sicherheitsgründen. Bei dem schweren Bahnunglück in Burgrain im Juni dieses Jahres waren nach einem vorläufigen Untersuchungsbericht Mängel am Gleis zumindest Mitverursacher des Unfalls. In der Folge wollte die Bahn auf etlichen Streckenabschnitten Betonschwellen austauschen. Diese Arbeiten sind, anders als angekündigt, aber bisher nicht abgeschlossen.

Ziel ist die Verdoppelung des Bahnverkehrs bis 2030

Deutsche Bahn und Verkehrspolitiker haben das Ziel ausgegeben, dass sich, ausgehend vom Jahr 2019, bis 2030 die Fahrgastzahlen der Bahn verdoppeln sollen. Auch eine weitere Steigerung des Güterverkehrs ist geplant. Tatsächlich tut sich etwas beim Angebot. Gerade zwischen dem Norden Deutschlands und Bayern haben sich seit 2017 die Verbindungen enorm verbessert. Vor allem wegen der Fertigstellung des ICE-Sprinterstrecke zwischen Berlin und München.

Im nächsten Jahr will die Bahn mit der Generalsanierung "hochbelasteter Korridore" beginnen. Dafür müssen stark befahrene Streckenabschnitte für Monate komplett gesperrt werden. Das heißt: aufgrund der vielen Baustellen und damit verbundenen Verspätungen, müssen sich Bahnkunden noch einige Jahre mit Geduld wappnen, bevor es dann – hoffentlich - besser wird.