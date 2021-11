Die Impfskepsis der Deutschen: Was das Ausland über uns denkt

Deutschland ist in den letzten Wellen im Vergleich zu anderen Ländern vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Die Impfquote allerdings ist jetzt deutlich niedriger, als es sich manche erhofft haben. In Spanien, China und Brasilien wundern sich die Menschen über diese deutsche Einstellung.

Spanien: Deutschland als mahnendes Beispiel

So ist in Spanien der Name Christian Drosten mittlerweile ein Begriff. Er und andere deutsche Virologinnen und Virologen loben immer wieder Spaniens Impfkampagne. Darauf sind die Spanierinnen und Spanier auch stolz. Doch wenn sie auf Deutschland und auf die Impfquote des Landes schauen, dann sie sind auch verblüfft.

Normalerweise haben die "Alemanes", die Deutschen, in Spanien den Ruf des guten Organisierens. Warum das nicht zu einer besseren Impfquote führt, ist den Menschen dort ein Rätsel. Inzwischen gilt Deutschland als mahnendes Beispiel, unter welchen Voraussetzungen der kommende Winter nicht angegangen werden sollte. Im Moment wird jedenfalls in der Gruppe der über 70-Jährigen und bei den Hochrisikopatientinnen und -patienten schon im Rekordtempo geboostert.

Die Zahlen belegen, dass China alles richtig macht

Ein Blick nach China: Die kommunistische Führung dort hält weiter an ihrer Politik fest und die besteht weiterhin aus Zwangsquarantäne und Massentests - und das wahrscheinlich noch über Monate, wenn nicht sogar noch länger. Das Ausland wird von der staatlichen Propaganda immer wieder als abschreckendes Beispiel verwendet, darunter auch Deutschland.

In den vergangenen Tagen gab es immer wieder Berichte über steigende Infektionszahlen in Deutschland, über mangelnde Intensivbetten - und die Botschaft an die chinesische Bevölkerung ist dabei immer dieselbe: "Seht her, das Ausland scheitert. China hingegen macht alles richtig."

Brasilien: Unverständnis für deutsche Impfgegnerinnen und -gegner

In Brasilien können die Menschen überhaupt nicht verstehen, warum sich in Deutschland nicht alle impfen lassen wollen. Eine Impfskepsis gibt es dort praktisch kaum, außer bei Präsident Jair Bolsonaro selbst, aber das scheint nicht mal seine eigenen Anhängerinnen und Anhänger zu beeindrucken. Inzwischen sind in Brasilien 76 Prozent der Bevölkerung einmal geimpft.

Und die Infektionszahlen sind so niedrig wie seit Beginn der Pandemie nicht. Kritikerinnen und Kritiker sagen aber auch: Wenn wir jetzt nicht auffrischen, dann schlittern auch wir, wie auch Deutschland, in die nächste Welle.