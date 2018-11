Die Chronik der Krim-Krise

Der Schwarzmeer-Konflikt um die Krim begann mit einem verweigerten Namenszug: Nachdem der ukrainische Präsident Janukowitsch im November 2013 ein Partnerschafts-Abkommen mit der EU nicht unterschrieb, weil Russland es so verlangte, da gingen die Menschen in Kiew auf die Straße.

Proteste auf dem Maidan

Als die ukrainische Regierung dann versuchte, die pro-europäischen Proteste auf dem Maidan in der Hauptstadt niederzuschlagen, setzten auch die Demonstrierenden zunehmend auf Gewalt. Schließlich floh Janukowitsch. Nach Russland. Der Machtkampf mit Moskau schien einen Sieger hervorgebracht zu haben: Die EU.

Annexion der Krim durch Russland

Doch dann geschah etwas, was im Westen niemand hat kommen sehen - auch Militärs und Geheimdienste nicht: Denn nach und nach, Stützpunkt für Stutzpunkt, brachte Russland im Frühjahr 2014 die zur Ukraine gehörende Krim-Halbinsel unter seine Kontrolle. Und verleibte sie sich schließlich endgültig ein. Was EU, NATO, USA seitdem beständig als "erste gewaltsame Grenzverschiebung in Europa seit dem 2. Weltkrieg" brandmarken, betrachtet Russlands Präsident Putin als Umsetzung des "Volkswillens" auf der Krim. Auch in der Ostukraine griff Moskau ein, sicherte sich somit langfristig Einfluss auf die Geschicke des ukrainischen Nachbarn.

Wirtschaftssanktionen der EU

Der Preis war allerdings eine Schock-Frostung der Beziehungen zum Westen: Denn die EU reagierte im Sommer 2014 mit schmerzhaften Wirtschaftssanktionen, die zum Leidwesen Moskaus noch heute in Kraft sind. Die NATO greift militärisch zwar in den Konflikt direkt nicht ein – die Ukraine ist schließlich kein Mitgliedsstaat – verordnet sich selber aber einen radikalen Kurswechsel: Weg von der Konzentration auf überschaubar erfolgreiche Auslandseinsätze wie dem in Afghanistan hin zur Verteidigung des eigenen Bündnisgebiets. Was die Nervosität bei Alliierten wie Polen oder den baltischen Staaten eindämmen soll.

"Wir haben die stärkste Aufstockung unserer kollektiven Verteidigung in Europa seit Ende des Kalten Krieges vollzogen." Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär

Das Bündnis legt sich eine "super-schnelle Eingreiftruppe" zu. Die Alliierten versprechen sich gegenseitig – nach jahrelangen Kürzungen - wieder mehr Geld in ihre Armeen zu stecken. Alles wegen Russland.

Frostige Beziehungen zwischen West und Ost

"Die NATO versucht, das Klima des Kalten Krieges wieder herzustellen," schimpfte Russlands Außenminister Lawrow. In Brüssel sieht man das natürlich anders. Fest steht: Die Beziehungen von NATO und EU zu Moskau rutschen auf Gefrierfach-Temperatur.

Selbstverständlich geht es bei dem Streit um die strategisch wichtige Krim auch um Einfluss im Schwarzen Meer, an das drei NATO-Staaten – die Türkei, Rumänien und Bulgarien – direkt angrenzen.

„Die andauernde Militarisierung der Krim, des Schwarzen Meeres und des Asow’schen Meeres durch Russland stellt eine weitere Bedrohung der ukrainischen Unabhängigkeit dar und untergräbt die Stabilität der Region,“ erklärten die NATO-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Brüsseler Gipfel im Juli.

Russische Brücke auf die Krim

Wenige Wochen zuvor hatte Russlands Präsident Putin sich öffentlichkeitswirksam ans Lenkrad eines LKW gesetzt und hatte damit jene Brücke eingeweiht, die Russland nunmehr mit der annektierten Krim-Halbinsel verbindet. Und die über die nun zur Krisenregion gewordene Meerenge am Zugang zum Asow’schen Meer führt.

Das Problem: Nicht nur zu Land, auch zu Wasser ist zwischen Russland und der Ukraine umstritten, wem welches Territorium gehört. Dass der Konflikt zwischen den beiden nun mit Macht zurück auf die Tagesordnung drängt, berührt unweigerlich auch Interessen der NATO und der EU.