Die CDU und Maaßen: Laschet will kein Machtwort sprechen

"Jetzt wo nicht mehr über meine Haare gelästert wird, fühle ich mich wohler", sagte Bundeskanzlerin Merkel vor Jahren in einem Interview mit Journalistinnen der Frauenzeitschrift Brigitte. Vor der Frage nach der Frisur war Armin Laschet an diesem Abend sicher, aber nicht vor der Frage nach dem Gendern. Er persönlich wolle das Gender-Sternchen nicht mitsprechen, aber er bemühe sich, möglichst immer beide Geschlechter zu erwähnen. Einen Tweet seines Parteifreunds Friedrich Merz, der ein Verbot des Genderns gefordert hatte, will Laschet nicht kommentieren, nur so viel: "Verbote finde ich grundsätzlich falsch".

Laschet will immer im Team denken

"Wenn plötzlich eine riesige Krise da ist, würde ich auch nachts um drei meine europäischen Kollegen rausklingeln". Seine Grundhaltung sei, immer im Team zu handeln. Das gelte auch für sein Kabinett in Nordrhein-Westfalen. Wenn die "Minister glänzen, hat die ganze Regierung was davon und wenn einer beliebter ist als ich, macht mir das nichts." Und so würde er das auch als Kanzler halten.

Laschets Rezept gegen Stress

"Früher habe ich mich schneller aufgeregt, aber je länger man in der Politik ist, desto mehr zählt, dass man weiß, wo man hinwill, was für eine Einstellung man hat." Die gründet in Laschets christlicher Erziehung, er erzählt von seiner Jugend und seinem Engagement für die Dritte Welt schon in der Pubertät. Respekt für andere, Verwurzelung in der Familie und in seiner Heimat Aachen, das sei ihm wichtig. In der Politik würde heutzutage wahnsinnig schnell ein Thema hochkochen, über das zwei Tage später niemand mehr rede. Das findet Armin Laschet völlig unnötig.

Das Problem der CDU mit Hans-Georg Maaßen

Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes, kandidiert für die CDU bei der Bundestagswahl und provoziert immer wieder mit Äußerungen, die so auch von Anhängern der AfD kommen könnten. Zuletzt hatte er Journalisten des NDR in die Nähe von Linksextremisten gerückt und einen Untersuchungsausschuss gefordert.

Muss da der CDU-Vorsitzende nicht ein Machtwort sprechen? Nein, sagt Armin Laschet. Er stehe für einen klaren Kurs der Abgrenzung nach rechts, "mit der AfD wird nicht geredet, nicht kooperiert, daran muss sich jeder in der CDU halten." Er wolle nicht jede Bemerkung von Maaßen aufwerten, indem er sie kommentiere. Der Kurs der CDU sei klar, das werde er auch als Kanzler durchsetzen.

Wichtige Themen im Wahlkampf: der Klimawandel und die Steuern

Ein Tempolimit einführen fürs Klima? Das bringt nicht viel, meint Laschet. Viel mehr bringe hingegen der klimafreundliche Umbau der Industrie. "Wir haben den Kohleausstieg, wir schalten Kraftwerke ab, da wird enorm viel CO2 eingespart". Wenn Deutschland ein wohlhabendes Land bleiben wolle, müsse die Industrie mit erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff produzieren. "Und jetzt, nach der Pandemie, darf die Wirtschaft keineswegs mit Steuererhöhungen abgewürgt werden". Er setze auf Wachstum. Klar sei das eine Wette auf die Zukunft, aber die Politik in den zehn Jahren vor der Pandemie habe gezeigt, dass es genauso funktioniere.

Warum wird die CDU im Wahlprogramm, anders als die Grünen, beim Klimawandel und dessen Finanzierung nicht konkreter? "Sie können nicht jeden Schritt in den nächsten Jahren planen", antwortet Laschet und umschifft so den Vorwurf, das Wahlprogramm der Union schweige sich über mögliche künftige Belastungen der Bürger aus.

Die CDU nach Merkel – und ein Geständnis

Für die CDU beginnt jetzt ein neuer Abschnitt, sagt Laschet. Bei den vergangenen Wahlen haben viele Bürgerinnen und Bürger die Union wegen Angela Merkel gewählt. Das sei jetzt anders. Im Interview mit der Brigitte wird aber klar: Armin Laschet versucht zu vermitteln, dass er der Kanzlerin durchaus ähnlich ist, sich möglichst nicht aus der Ruhe bringen lassen will. Sogar die Merkel-Raute mit den Händen formt er ziemlich gekonnt.

Und noch etwas verbindet ihn mit der Kanzlerin: Offensichtlich braucht er wenig Schlaf. "Nachts sitze ich schon mal bis drei oder vier Uhr morgens und gucke Serien". Wenn das mal keine gute Vorbereitung für nächtliche Marathon-Sitzungen in Berlin oder Brüssel ist!