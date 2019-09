Die CDU-Hochburg wankt: Politische Ausgangslage in Sachsen

Der Aufstieg von CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer, 44, begann mit einer Niederlage. Nach der Bundestagswahl vor zwei Jahren verlor er sein Görlitzer Direktmandat im Bundestag an einen AfD-Mann, gleichzeitig schmiss der damalige Ministerpräsident Stanislaw Tillich sein Amt hin. Kretschmer übernahm.

Kretschmer lehnt Koalition mit AfD strikt ab

Die CDU-Hochburg aber wankt weiterhin. Knapp 40 Prozent wie bei der letzten Landtagswahl werden nicht mehr zu schaffen sein. Kretschmer kämpft zäh und gegen die in Sachsen immer stärker gewordene AfD: Er lehnt eine Koalition mit ihr strikt ab, vergleicht Rhetorik, Geist und Personal mit der NPD. Gleichzeitig arbeitet er sich nicht an den Horrorszenarien ab, sondern betont Sachsens Stärke in der Wirtschaft und im Bildungssektor. "Wer Protest wählt, gibt die Möglichkeit zur Zukunftsgestaltung ab", sagt Kretschmer. Sachsen lag 2018 mit einem Bruttoinlandsprodukt von fast 127 Milliarden Euro vor allen anderen ostdeutschen und einigen westdeutschen Bundesländern.

Die SPD war in Sachsen schon immer schwach

Seit 2014 regiert die CDU zusammen mit der SPD. Deren Spitzenkandidat, Martin Dulig, ist Wirtschaftsminister. Aber die SPD war in Sachsen noch nie Volkspartei, schaffte bei der letzten Landtagswahl nur 12,4 Prozent. Eine Wiederauflage der Groko gilt als unwahrscheinlich. Auch die eigentliche Ostpartei, die Linke, kommt bei den Ostdeutschen immer weniger an. Bislang befand sie sich als stärkste Oppositionsfraktion in der Komfortzone. Jetzt wird die Linkspartei wahrscheinlich nur Platz drei schaffen. Sie setzt im Wahlkampf auf Altbewährtes und plakatiert: "Demokratischer Sozialismus."

Leipzig und Dresden gelten als grünliberales Terrain

Bei der letzten Landtagswahl rutschte "Bündnis 90/ Die Grünen" mit nicht einmal ganz sechs Prozentpunkten gerade so in den Landtag. Seitdem sind aber vor allem die beiden Großstädte Leipzig und Dresden zu grünem Terrain geworden. In Dresden stellen die Grünen bereits die stärkste Fraktion im Stadtrat. Die Partei profitiert vom Bundestrend, paradoxerweise auch von der AfD: Viele Menschen sind eingetreten, um ein demokratisches Zeichen gegen rechts zu setzen. Die grüne Spitzenkandidatin Katja Meier liebäugelt mit einer grün-rot-roten Regierung: "Es täte gut, wenn wir mal einen Wechsel hätten nach 30 Jahren CDU-Regierung, mal ein bisschen eine Frischluftkur."

Die AfD prophezeit "ein Tal der Tränen"

Die AfD ist nach den Kommunalwahlen im Mai überall in den Städten und Gemeinden fest verankert, vor allem in Ostsachsen. Ihr Spitzenkandidat und Fraktionschef Jörg Urban prophezeit "ein Tal der Tränen. Wir rauschen auf den Zusammenbruch des Euro zu." Die 9,7 Prozentpunkte der letzten Wahl werden die Alternativen wahrscheinlich verdoppeln können.

Eine Regierungsbildung wird schwierig

2014 hatte es die FDP nicht in den sächsischen Landtag geschafft, jetzt hofft sie auf einen Wiedereinzug. Da Kretschmer nicht nur eine Koalition mit der AfD, sondern auch mit der Linken sowie eine Minderheitsregierung ausgeschlossen hat, und die AfD isoliert ist, hätte wahrscheinlich nur eine schwarz-grün-rote Koalition Chancen. Sowohl bei der CDU als auch den Grünen gibt es große Vorbehalte gegen solch ein Bündnis.