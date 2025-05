Faktenfuchs: Die Butscha-Lügen der prorussischen Propaganda

Auf #Faktenfuchs-Anfrage erklärt die Stadt Butscha: "Die Videobotschaft des Bürgermeisters von Butscha, Anatolii Fedoruk, die am 1. April 2022 veröffentlicht wurde, sollte die Öffentlichkeit schnell über eine wichtige Tatsache informieren - die Befreiung der Stadt von russischen Besatzungskräften. Sie war das erste öffentliche Signal dafür, dass die Stadt wieder unter der Kontrolle der ukrainischen Behörden stand."

An anderer Stelle hatte Anatolii Fedoruk bereits Anfang März von Leichen gesprochen. Die Nachrichtenagentur AP veröffentlichte am 8. März 2022 einen Artikel, in dem Fedoruk zitiert wird: "Wir können nicht einmal die Leichen einsammeln, weil der Beschuss mit schweren Waffen weder Tag noch Nacht aufhört (...) Hunde reißen die Leichen in den Straßen der Stadt auseinander. Es ist ein Alptraum."

Juristische Aufarbeitung von Butscha läuft

Die juristische Aufarbeitung von Butscha läuft aktuell. Der IStGH eröffnete im März 2023 ein Büro in der Ukraine, um mutmaßliche Kriegsverbrechen zu ermitteln. Allerdings ist Russland kein Vertragsstaat des IStGH, weshalb das Gericht nur eingeschränkt juristisch gegen den Staat vorgehen kann, wie die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt. Aber auch die Genfer Konventionen verbieten das vorsätzliche Töten von Zivilisten im Krieg. Diese Verträge hat Russland ratifiziert.

Im Februar 2025 einigten sich die Ukraine, die EU, der Europarat und 37 weitere Staaten auf rechtliche Grundlagen für die Einrichtung eines Sondergerichtshofs, der russische Kriegsverbrechen ahnden soll.

"Das waren keine Versehen, sondern außergerichtliche Tötungen"

Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Amnesty International reisten nach dem Abzug der russischen Truppen nach Butscha, um Hinweise auf mögliche Kriegsverbrechen zu untersuchen. Sie analysierten Leichenfunde, befragten Augenzeugen und ordneten Munition zu. Die Ermittlerin Donatella Rovera war für Amnesty in Butscha und sagte dem #Faktenfuchs: "In Butscha und in anderen Städten und Dörfern im Norden von Kiew haben wir eine Reihe von Fällen untersucht, in denen Zivilisten von russischen Kräften gefangen genommen und in Haft umgebracht wurden. In anderen Fällen wurden Menschen direkt erschossen. Das waren keine Versehen, sondern Tötungen ohne Gerichtsverfahren."

Eines der dokumentierten Opfer war Yevhen Petrashenko. Er lag erschossen in der Küche seiner Wohnung in der Yablunska-Straße. Am Tatort lagen zwei Gewehrkugeln und drei Patronenhülsen. Laut Rovera beschrieben mehrere Zeugen unabhängig voneinander ein Gewehr, zu dem diese Kugeln gehören. Russische Soldaten, die dem Anschein nach in einer Kommandofunktion waren, trugen es demnach bei sich.

Im zugehörigen Bericht von Amnesty International wird ausgeführt: Bei den Geschossen handelte es sich um panzerbrechende 9×39-mm-Projektile des Typs 7N12 mit schwarzer Spitze – eine seltene russische Munition, die nicht zum Arsenal der ukrainischen Armee gehört. Die Kugeln hinterließen Spuren an den Küchenfliesen, die mit dem Fundort der Leiche übereinstimmen, so Rovera.

"Zusätzlich sammelten wir Zeugenaussagen von Menschen aus dem Gebäude in separaten Interviews. Und die Zeugenaussagen haben sich alle auf dieselbe Geschichte bezogen", sagt Rovera. In dem Zeitraum, in dem Petrashenko erschossen wurde, gingen russische Soldaten von Tür zu Tür.

Butscha war kein Einzelfall

Das Team von Amnesty International dokumentierte in Butscha insgesamt neun Fälle, in denen russische Soldaten Zivilisten ohne Gerichtsverfahren hinrichteten. In zwei dieser Fälle waren die Opfer zuvor gefoltert worden.

Einige weitere Verdachtsfälle wurden nicht in den Bericht aufgenommen, da Rovera und ihr Team sie nicht abschließend untersuchen konnten — etwa, weil entscheidende Informationen fehlten oder sich keine klare Zuordnung zu russischen Soldaten als Täter treffen ließ.

"Natürlich hatten wir weder die Ressourcen noch die Zeit, jeden einzelnen Fall zu dokumentieren. Es sind viel zu viele", sagt Rovera. Sie betont, dass die Taten in Butscha kein isoliertes Geschehen waren: "In den anderen Städten und Dörfern, die wir nördlich von Kiew untersucht haben, haben wir ein ähnliches Muster vorgefunden."

Butscha zeigt: Zivilisten sind Teil der russischen Kriegsführung

Falschbehauptungen über die Gräueltaten in Butscha sind nicht neu. Schon kurz, nachdem die Bilder aus Butscha um die Welt gegangen waren, zog Russland sie in Zweifel. Der russische Präsident Wladimir Putin trug persönlich zur Verbreitung der Desinformation bei und bezeichnete die Bilder als "Fake".

Den #Faktenfuchs über diese Behauptung vom April 2022 lesen Sie hier.

Warum stellt prorussische Propaganda die Gräueltaten in Butscha trotz zahlreicher Belege unabhängiger Organisationen weiterhin infrage? Für Leslie Schübel, Russland-Expertin bei der Körber-Stiftung, liegt die Antwort auf der Hand: "Butscha ist so relevant, weil Butscha deutlich gezeigt hat, dass die Erzählung des Kremls nicht weiter weg sein könnte von der Wahrheit."

In der offiziellen Darstellung präsentiere sich Russland als Friedensmacht, die unfreiwillig in den Krieg hineingezogen wurde. "In dieser vermeintlichen Position der moralischen Überlegenheit würde Russland niemals Zivilisten ins Schussfeld nehmen", so Schübel. Doch gerade Butscha habe offenbart, wie sehr Zivilisten systematisch ins Visier russischer Streitkräfte genommen werden.

Butscha als Teil der Desinformationsmaschinerie des Kremls

Laut Schübel weiß auch die russische Staatsführung, dass die Bilder aus Butscha trotz Zensur ihren Weg ins Land finden — etwa über VPN-Dienste, mit denen russische Bürger gesperrte Inhalte im Netz umgehen können. Das Ziel der Propaganda sei daher nicht das vollständige Leugnen der Bilder, sondern das Streuen von Zweifeln an deren Glaubwürdigkeit. "Die Haupterzählung ist, dass Butscha eine Theaterdarstellung der Ukraine sei und es nicht stimme, dass die Menschen dort so brutal ermordet wurden".

Viele Menschen in Deutschland zögen aus den Berichten über die Gewalttaten von Butscha den Schluss: Es gibt keinen Frieden unter russischer Besatzung. Das wiederum schwäche die Position derjenigen, die sich in der deutschen Öffentlichkeit gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aussprechen, so Schübel. "Das Infragestellen der Echtheit der Gräueltaten von Butscha ist Teil der Propaganda- und Desinformationsmaschinerie des Kremls. Sie soll auch innerhalb der deutschen Bevölkerung die Unterstützung für die Ukraine schwächen", so Schübel.

Fazit

Es ist umfassend dokumentiert, dass russische Streitkräfte in Butscha im März 2022 Zivilisten umgebracht haben — durch Satelliten- und Drohnenaufnahmen, Überwachungsvideos, forensische Analysen und zahlreiche Augenzeugenberichte. UN-Berichte sprechen von möglichen Kriegsverbrechen.

Dass prorussische Akteure in Deutschland Zweifel an diesen Belegen verbreiten, ist Teil der Kreml-Strategie, die öffentliche Solidarität mit der Ukraine zu schwächen — und damit auch die politische Unterstützung.