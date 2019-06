Die Bundeswehr soll attraktiver werden

Die Bundestagsabgeordneten stimmen über einen dicken Packen Papier ab: Rund 30 Gesetze und Verordnungen werden verändert. Die Bundesregierung will finanzielle und soziale Anreize schaffen, bei der Bundeswehr Dienst zu tun. Reinhard Brandl aus Ingolstadt, der für die CSU im Verteidigungsausschuss des Bundestages sitzt, formuliert es so: Die Soldaten sollen sicher sein, dass ihr Dienstherr "alles dafür unternimmt, dass sie hundert Prozent abgesichert sind". Und zwar sowohl im Einsatz als auch später, beim Ausscheiden aus der Bundeswehr in Richtung Berufsleben.

Vor allem finanzielle Verbesserungen

Zeitsoldaten, die in einen zivilen Beruf wechseln, sollen besser unterstützt werden. Vorgesehen sind zudem mehr Sozialleistungen für Soldaten, die im Auslandseinsatz verwundet wurden oder einen Unfall hatten. So genannte Kurzdiener – also freiwillig Wehrdienstleistende – bekommen einen höheren Wehrsold. In der untersten Stufe, zu der Schützen, Funker und Matrosen gehören, sollen es künftig 1.500 Euro im Monat sein. Für einen Hauptgefreiten 1.900 Euro. Und: Die Bundeswehr zahlt mehr in die Rentenkasse ein, um Lücken in der Altersabsicherung auszugleichen.

SPD: Alte Strukturen aufbrechen

Für den schwäbischen SPD-Bundestagsabgeordneten Karl-Heinz Brunner ist das ein wichtiges Signal. Brunner findet es gut, dass "die alten Strukturen der Vergütungen aufgebrochen wurden". Auch im öffentlichen Dienstrecht seien neue Strukturen möglich für eine bessere Bezahlung und mehr Anerkennung der Arbeit. Das werde auch im Bereich der Reservisten eine große Rolle spielen. Brunner spricht von einem "guten Schritt nach vorn", um den Arbeitsalltag in der Bundeswehr zu verbessern.

Maximale Arbeitszeit: 41 Stunden

Ein Streitpunkt war zuletzt die Arbeitszeit der Soldaten. Im Gesetzesentwurf stand, dass sie "44 Stunden in der Woche nicht überschreiten" darf. Das löste dem CSU-Abgeordneten Brandl zufolge bei einigen Kollegen die Befürchtung aus, dass das zur neuen Regelarbeitszeit werden könnte und die gerade erst umgesetzte EU-Arbeitszeitrichtlinie durch die Hintertür aufgeweicht wird. Brandl sagt, dem habe man entgegenwirken wollen und den Text jetzt so verändert, dass "die Regelarbeitszeit grundsätzlich 41 Stunden beträgt".

AfD sieht Probleme für den Grundbetrieb

Allerdings gibt es Ausnahmen, etwa für die fliegenden Mannschaften im Eurofighter. Ungenügend, heißt es in der größten Oppositionsfraktion, der AfD. Verteidigungspolitiker Gerold Otten argumentiert, es gehe zu Lasten der Einsatzbereitschaft und des Grundbetriebes. Bei seinen Besuchen bei der Truppe erlebe er immer wieder, dass diese Regelung "als hinderlich" angesehen werde. Es sei für Vorgesetzte "unheimlich schwer", Dienstpläne umzusetzen.

Keine "weltanschauliche Gewissensprüfung"

Ein Argument, das auch die FDP anbringt. Die Liberalen sind dennoch mit dem Paket grundsätzlich zufrieden. Vor allem auch, dass der psychologische Dienst nun doch keine Daten zur weltanschaulichen Überzeugung von Soldaten erheben wird. Dass die entsprechende Passage im Gesetzestext gestrichen wurde, begrüßt auch der SPD-Abgeordnete Brunner: "Weltanschauliche Gewissensprüfungen sind nicht das, was wir uns vorstellen. Wir wollen Menschen, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen". Da gehörten sie hin, da seien sie in der Mitte der Gesellschaft.